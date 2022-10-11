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男警傳「想玩女警」訊息她控性騷 法院審理結局大逆轉

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄某分局女警因不滿男同事傳送「我會不會一直只看到胸」、「我只想玩女警」等訊息，起初向分局申訴，認定性騷事件成立，但該男警2度提申復，分局性審會表決後改不成立。女警不服提行政訴訟，高雄高等行政法院審理認分局處理成並無瑕疵，也未構成性騷擾，判她敗訴。

女警主張，當時該名男同事，在一個月內，多次傳送「反正躺下來差不會很多」、「我會不會一直只看到胸」、「上我個頭？？讓你上！」、「我只想玩女警」等性騷擾訊息，還曾在某次與他一同前往地院出庭作證，回程時，對方竟要求要前往汽車旅館，遭拒之後，還提及「去妳家找妳」，騷擾行為明確。

女警於2019年7月16日向高雄某分局提出性騷擾申訴，分局也在同年月認定性騷擾事件成立，但該名男警2度提出申復，到了9月28日，分局重新召開性審會，經表決後改為性騷不成立，令她感到不滿。

女警認為，性審會未能公正審酌，且程序有重大瑕疵，此外，縱使她調到其他單位，還仍遭到職場霸凌，無理由調動，導致她的權益、名譽受損，便提起行政訴訟替自己討公道。

警方則表示，執行勤務時疑涉性騷擾事件，都有給予陳述機會，並無違反程序，此外勘驗雙方對話，其中LINE提及「去妳家找妳」時，女警回應「找大頭啦」「安怎」等語，2人對話模式，非斥責、抗議，難認有冒犯、恐懼的情緒。

高雄高等行政法院審理時，依據雙方對話記錄觀察，兩人聊天常提及工作情形、美食及感情話題，不時以文字互開玩笑，對話內容，尺度並不保守、含蓄，且女警也未曾表達不舒服等語。

合議庭認為，依照雙方當時對話背景、環境、雙方關係，及有爭議的言詞或行為，都未使女警感受到敵意、脅迫或冒犯，認男警並無被申訴的性騷擾行為，也不構成性平法上的性騷擾，認定性騷不成立，於法並無不合。

高雄高等行政法院外觀。記者陳弘逸／攝影
高雄高等行政法院外觀。記者陳弘逸／攝影

性騷擾 性平法

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