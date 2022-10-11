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氣不過他曠課百節…父動手管教被兒告傷害 判3月得入監

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄17歲吳姓少年因學期曠課超過100節，在家裡和父親發生爭吵，吳父為管教兒子，動手朝兒子頭部、頭部揮打，造成兒子臉部掛彩，兒子不滿對父親提告傷害，高雄地方法院審理後，依對少年犯傷害罪，判吳父3月有期徒刑，不得易科罰金，吳父得入監。

判決指出，就讀高中的吳男，去年12月20日被父親發現曠課超過100節，兩人於是在家中爆發爭吵，吳父質疑兒子不服管教，氣不過於是出拳揮向兒子頭部，兒子閃躲不及，頭部、臉上有多處擦挫傷及瘀腫。

兒子不滿父親動手，報警後持醫院驗傷單、家暴通報表等資料，對父親提告傷害，吳父因動手施暴，父子關係鬧僵，至今也未取得兒子諒解。

高雄地方法院審理時，吳父坦承動手。刑法傷害罪可處5年以下徒刑、拘役或50萬元以下罰金，但吳父動手時，兒子還未成年，依兒童及少年福利法，吳父行為得加重徒刑，經加重後，因本刑超過5年，屬於不得易科罰金罪刑。

法官審酌吳父態度尚可，犯後坦承犯行，今依傷害罪判吳父3月徒刑，但刑度因不得易科罰金，吳父判決定讞後得入監。

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高雄地院審理後，判吳父有期徒刑3月，不得易科罰金。記者張議晨/攝影
高雄地院審理後，判吳父有期徒刑3月，不得易科罰金。記者張議晨/攝影

兒子 傷害罪 未成年

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