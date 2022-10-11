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6年婚姻生變 丈夫叫別人寶貝還摸著小三屁股睡

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名余姓女子與郭姓男子結婚6年，原本夫妻感情生活美滿，去年突然走樣，一查之下，竟發現郭男移情別戀，叫蕭姓女子「寶貝」，還一起去汽車旅館過夜，怒控2人侵害配偶權，求償1百萬元；桃園地院審理此案，郭、蕭雖否認發生性關係，但法官查出2人確有猥褻情事，最後判2人須共同賠償余女20萬元。全案可上訴。

余女指控，郭男與蕭女平時多用通訊軟體LINE聯絡，2人互稱「寶貝」，對話多有曖昧內容，還曾相約出遊，一起去汽車旅館過夜，且至少發生過1次性行為。經她追問，郭男坦承曾將人夫身分告訴蕭女，2人行為明顯逾越普通朋友社交行為，侵害配偶權情節明顯。

法院審理時，郭男否認指控，辯稱他與蕭女只有用詞逾矩，偶爾見面吃飯，矢口否認上摩鐵和發生性行為；另外，他和蕭女均以家庭開銷等經濟壓力為由，主張余女求償金額過高，請求法院若認為余女有理，也從輕審酌賠償金。

法院調查，郭、蕭2人LINE對話紀錄確實以「寶貝」互稱，還有「沒有幫寶貝按摩」、「我希望妳都陪我」、「摸摸屁屁，你就睡著了」等親暱用語。此外，對話可以確認郭男曾撫摸蕭女臀部至睡著，可知至少有1次猥褻、共眠情事。

法院再查，郭男去年10月曾向余女坦承婚外情，認定郭、蕭2人侵害余女配偶權明確，最後審酌雙方經濟狀況和家庭背景等情，判2人須賠償余女20萬元。

郭男僅認言語曖昧，否認性行為出軌，但桃園地院調查他曾摸著小三屁股睡，認定有猥褻共眠情事，最後判他和小三須賠20萬元。示意圖／Ingimage
郭男僅認言語曖昧，否認性行為出軌，但桃園地院調查他曾摸著小三屁股睡，認定有猥褻共眠情事，最後判他和小三須賠20萬元。示意圖／Ingimage

桃園 猥褻

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