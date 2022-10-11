谷阿莫「被黑道玩弄的故事」非虛構 高院判甭賠免下架

男子石晉維2014年間出資30萬元與呂宇晟等人合夥開設MAX能量工坊，股東因質疑財務不清，2015年8月召開財務說明會卻爆衝突。呂與網路藝名「谷阿莫」的仲惟鼎拍攝「一個經驗：關於被黑道玩弄的故事」影片，石認為影片讓大家以為他要搶奪呂的股份，提損害賠償訴訟，要求呂、仲連帶賠償200萬元並移除影片，但一、二審皆敗訴。

石晉維主張，MAX能量工坊的財務、行政經營等事務皆由呂宇晟負責，因合夥股東懷疑呂未將合夥金額投入合夥事業，且有挪用公款、浮報設備費用及私吞合夥人交付的工程裝修款嫌疑，且呂與洪姓學員另有50萬元糾紛，因此2015年8月22日晚上合夥人開財務說明會。因洪見呂侵吞公款卻無悔意，因此出手毆打，且呂被要求交出帳戶、存摺給八德店、土城店店長保管，大小章則由石保管，呂2021年7月22日與仲惟鼎「拍片」，講述被黑道玩弄的故事。

石認為「谷阿莫」在網路媒體界有盛名，呂、仲卻編造故事，且影片隱匿因呂帳目不清、獨攬經營，卻未向其他合夥人報告方引發衝突的背景，讓大家以為呂很委屈可憐，這嚴重影響他的名譽、信用評價。

呂宇晟被打到腦震盪、雙肩、胸部、頸部、右顏面擦挫傷、左頂頭部與左前額有撕裂傷，還被逼簽面額各10萬元的本票5紙、交出銀行存摺與印鑑，洪姓學員還因此遭判刑6月、緩刑2年。呂認為石與洪事前縝密計畫。

對於「一個經驗：關於被黑道玩弄的故事」影片，呂宇晟與仲惟鼎表示故事角色沒使用真實姓名，創作重點式描述事件原委，並無捏造。因台北地院判石敗訴，石上訴台灣高等法院。

高院民事庭認為，影片中提及石晉維在合夥事業初創時出資10萬元，與石主張的30萬元不同，依證人證詞並比對合夥契約書簽訂的時期，不能認為呂刻意扭曲或虛構出資額；影片提及呂被黑道毆打、逼簽讓渡書部分，因涉案人已受刑事有罪判決確定，高院也認為不是杜撰。

影片中提到「宋哥和石敢當只是非常羨慕和忌妒，大軍（指呂）現在能過上如此優渥的生活，以前店沒賺錢時，他們都沒有意識到，份到用時方恨少，直到健身房賺錢了，他們才明白股份少，真的分不到什麼錢」部分，高院認為是依呂親身見聞和經歷提出評論，忠告閱聽者慎思、眼光放遠，不是單純輕視、歧視或辱罵，不構成侵害名譽權。