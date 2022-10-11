快訊

錢省下來當醫療費決不買保險 過來人曝「恐怖開銷」：這3張保單能轉嫁負擔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

谷阿莫「被黑道玩弄的故事」非虛構 高院判甭賠免下架

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子石晉維2014年間出資30萬元與呂宇晟等人合夥開設MAX能量工坊，股東因質疑財務不清，2015年8月召開財務說明會卻爆衝突。呂與網路藝名「谷阿莫」的仲惟鼎拍攝「一個經驗：關於被黑道玩弄的故事」影片，石認為影片讓大家以為他要搶奪呂的股份，提損害賠償訴訟，要求呂、仲連帶賠償200萬元並移除影片，但一、二審皆敗訴。

石晉維主張，MAX能量工坊的財務、行政經營等事務皆由呂宇晟負責，因合夥股東懷疑呂未將合夥金額投入合夥事業，且有挪用公款、浮報設備費用及私吞合夥人交付的工程裝修款嫌疑，且呂與洪姓學員另有50萬元糾紛，因此2015年8月22日晚上合夥人開財務說明會。因洪見呂侵吞公款卻無悔意，因此出手毆打，且呂被要求交出帳戶、存摺給八德店、土城店店長保管，大小章則由石保管，呂2021年7月22日與仲惟鼎「拍片」，講述被黑道玩弄的故事。

石認為「谷阿莫」在網路媒體界有盛名，呂、仲卻編造故事，且影片隱匿因呂帳目不清、獨攬經營，卻未向其他合夥人報告方引發衝突的背景，讓大家以為呂很委屈可憐，這嚴重影響他的名譽、信用評價。

呂宇晟被打到腦震盪、雙肩、胸部、頸部、右顏面擦挫傷、左頂頭部與左前額有撕裂傷，還被逼簽面額各10萬元的本票5紙、交出銀行存摺與印鑑，洪姓學員還因此遭判刑6月、緩刑2年。呂認為石與洪事前縝密計畫。

對於「一個經驗：關於被黑道玩弄的故事」影片，呂宇晟與仲惟鼎表示故事角色沒使用真實姓名，創作重點式描述事件原委，並無捏造。因台北地院判石敗訴，石上訴台灣高等法院

高院民事庭認為，影片中提及石晉維在合夥事業初創時出資10萬元，與石主張的30萬元不同，依證人證詞並比對合夥契約書簽訂的時期，不能認為呂刻意扭曲或虛構出資額；影片提及呂被黑道毆打、逼簽讓渡書部分，因涉案人已受刑事有罪判決確定，高院也認為不是杜撰。

影片中提到「宋哥和石敢當只是非常羨慕和忌妒，大軍（指呂）現在能過上如此優渥的生活，以前店沒賺錢時，他們都沒有意識到，份到用時方恨少，直到健身房賺錢了，他們才明白股份少，真的分不到什麼錢」部分，高院認為是依呂親身見聞和經歷提出評論，忠告閱聽者慎思、眼光放遠，不是單純輕視、歧視或辱罵，不構成侵害名譽權。

高院認為呂宇晟與仲惟鼎在影片中的言論，或出於事實，或有相當理由確信為真，或就可受公評之事表達主觀意見，石晉維求償無據，要求移除影片也無理。本案得上訴。

台灣高等法院認為仲惟鼎（谷阿莫）拍攝的「一個經驗：關於被黑道玩弄的故事」未侵犯男子石晉維的名譽權。圖／聯合報系資料照片
台灣高等法院認為仲惟鼎（谷阿莫）拍攝的「一個經驗：關於被黑道玩弄的故事」未侵犯男子石晉維的名譽權。圖／聯合報系資料照片

黑道 谷阿莫 台灣高等法院

延伸閱讀

男下屬與女經理婚外情怕錯頻 全叫「親愛的」省煩惱

老闆被控毒殺同性愛侶6年獲清白 遭押322日獲112萬7千元補償

影／謝國樑的金錢遊戲、蔡適應的黑道往來 互說對方很複雜

國民黨再揭蔡適應黑道背景 籲基隆人拒絕「暗黑市長」

相關新聞

搶先得知「復興航空停飛」出脫千萬股票？旅行社老闆確定無罪

百順旅行社負責人劉信平被控在復興航空尚未公布重大消息不再營業之前，出售手中3419張股票，金額高達1754萬餘元，檢方依...

6年婚姻生變 丈夫叫別人寶貝還摸著小三屁股睡

桃園一名余姓女子與郭姓男子結婚6年，原本夫妻感情生活美滿，去年突然走樣，一查之下，竟發現郭男移情別戀，叫蕭姓女子「寶貝」...

谷阿莫「被黑道玩弄的故事」非虛構 高院判甭賠免下架

男子石晉維2014年間出資30萬元與呂宇晟等人合夥開設MAX能量工坊，股東因質疑財務不清，2015年8月召開財務說明會卻...

檢調成為執政者的鷹犬？ 新竹地檢署：勿任意妄加揣測

民進黨新竹市長沈慧虹提告美麗島電子報董事長吳子嘉，才3天即發傳票通知吳出庭應訊，昨天被蔣萬安稱是「感覺到國家機器動起來、...

台中市議員參選人林義偉酒駕被抓 2年前也曾犯判緩刑！這次判4月

民進黨台中市議員參選人林義偉，在今年9月12日深夜開車行經西屯區時，因停等紅燈超越停止線，遭警方攔查，警方發現林有酒容、...

移工酒駕遭逮向警說「拍謝」...還辯稱只喝一點點

菲律賓籍39歲格姓男移工日前酒駕騎機車上路，因疑似改裝排氣管，引起巡邏員警注意，警將他攔下格男竟假裝癱倒在地，還不斷說「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。