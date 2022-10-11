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檢調成為執政者的鷹犬？ 新竹地檢署：勿任意妄加揣測

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

民進黨新竹市長沈慧虹提告美麗島電子報董事長吳子嘉，才3天即發傳票通知吳出庭應訊，昨天被蔣萬安稱是「感覺到國家機器動起來、司法檢調成為當權者鷹犬、成為打擊異己的工具」。

新竹地檢署今早發出聲明嚴正澄清，駁斥蔣說法，強調「程序符合刑事訴訟法規定」。

聲明中指出「受理沈慧虹對吳子嘉提出告訴後，即依程序完成分案，承辦檢察官審酌案內事證，認有傳喚、通知雙方到案說明必要，故依法訂期，均符合刑事訴訟法規定，請外界勿任意妄加揣測，給予辦案人員純淨辦案空間。」

檢方澄清絕無所謂「國家機器動起來」、「檢調成執政者鷹犬」等情事，強調傳喚、發傳票等，都是依法辦理，對於蔣萬安說法，檢方再強調「均與事實不符」。

蔣萬安昨天出席安華城社區國慶升旗典禮時受訪表示，「感覺到國家機器動起來，大家有感覺平常檢調速度這麼快嗎？」沈慧虹告吳子嘉3天就發出傳票，11天就要應訊，接下來選戰剩下40幾天，全台灣檢調可以比照這樣的效率。

蔣還提到，民進黨為了攻擊民眾黨新竹巿長參選人高虹安，立法院總召柯建銘發文要資策會交出相關資料，一開始說引用沒問題，現在又改口有疑慮；為了攻擊國民黨桃園巿長參選人張善政，農委會居然去翻出以前報告抹黑，張善政要求農委會用同樣標準檢視主委陳吉仲報告，農委會一動也不動，「什麼時候我們的政府單位、司法檢調心中只有政黨立場、沒有是非黑白？」

蔣萬安批評，台灣民意基金會5月對蔡英文總統調查，民眾最不滿意的就是司法改革與發展國產疫苗，兩者都是敬陪末座，所以今天司法檢調成為執政者的鷹犬，成打擊異己的工具，已經讓人民非常憤怒不滿。

司法改革 蔣萬安 2022大選 吳子嘉 高虹安 沈慧虹

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