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搶先得知「復興航空停飛」出脫千萬股票？旅行社老闆確定無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

百順旅行社負責人劉信平被控在復興航空尚未公布重大消息不再營業之前，出售手中3419張股票，金額高達1754萬餘元，檢方依違反證券交易法內線交易罪嫌起訴，更二審判劉信平無罪，最高法院駁回檢方上訴，全案確定。

檢方起訴指出，百順旅行社是復興航空票務代理業者，而興航2016年11月16日明確無法繼續經營，研議解散後，劉信平得知消息，可預見是航空界重大異常情事，且當時市場上還沒有任何新聞媒體報導，或興航公開證實的重大訊息。

劉信平為了規避損失，他便以每股5.04元至每股5.47元不等價格，分成79筆下單，其中更有10筆以跌停價賣出，出脫自己持有的全部興航股票，共3419張，賣出金額達1754萬6510元。

劉信平否認犯行，供稱是基於旅行業者專業判斷才出脫全數興航股票，並非接到興航停航1天的重大消息，且觀諸批踢踢實業坊當日上午發文和留言，均已指復興航空即將停航，股價已經下跌，他才開始大量、快速出脫興航股票，依照網路揭露公開資訊所為，不構成內線交易。

一審依證交法內線交易罪判劉信平3年2月徒刑，二審、更一審逆轉改判無罪，但皆被最高法院撤銷發回更審。台灣高等法院更二審認為，根據卷證資料，無法認定劉信平是接獲員工通知才知道興航停飛消息。

另由證人說法指出，百順旅行社2016年11月22日未出團，興航人員並未在前一天通知停飛消息，且由批踢踢實業坊網頁資料來看，當天已有討論興航停飛的討論串。

更二審指出遑論網路即時新聞也有「復興航空遭爆將停業」的相關報導，可知興航停飛1天確實影響層面廣大，牽涉人數甚多，消息極有可能快速廣傳，且興航停飛1天、甚至停業的消息，確實已自同年11月21日上午開始，在航空業界、旅行業界、旅客、公眾間流傳討論，認為檢方舉證不足，判劉信平無罪；最高法院駁回上訴，全案確定。

百順旅行社負責人劉信平（左）。圖／聯合報系資料照片
百順旅行社負責人劉信平（左）。圖／聯合報系資料照片

復興航空 旅行社 內線交易

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