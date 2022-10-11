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台中市議員參選人林義偉酒駕被抓 2年前也曾犯判緩刑！這次判4月
民進黨台中市議員參選人林義偉，在今年9月12日深夜開車行經西屯區時，因停等紅燈超越停止線，遭警方攔查，警方發現林有酒容、酒味，經吹氣酒測後，確認林的酒精濃度超標，當時林穿著競選外套，台中地院審結，認定林在2020年間就曾涉酒駕，判刑4月，得易科罰金。
判決指出，林義偉在2020年間，因公共危險案件，經台中地檢署檢察官為緩起訴處分確定，今年1月7日緩起訴期間期滿，未構成累犯。
林仍不知悔改，在今年9月12日深夜11時許，在西屯區中清路友人住處內，飲用啤酒後，不顧大眾通行安全，開車上路，同日深夜11時25分，行經西屯區黎明路、經貿路二段交岔路口時，因超越停止線，為執行巡邏勤務員警見狀攔查，發現其酒氣甚濃，於同日深夜11時29分酒測，測得酒精濃度每公升0.85毫克。
法官指出，林無視政府再三宣導不得酒後駕車之禁令，又在2020年間涉酒駕的公共危險案件，經檢方緩起訴在案，但仍不知猶不知警惕，在緩起訴期滿後再次為本案酒後駕車犯行，漠視交通安全相關法令，以及一般往來之公眾及駕駛人的用路安全，圖存僥倖的心態可議，依法判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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