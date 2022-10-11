移工酒駕遭逮向警說「拍謝」...還辯稱只喝一點點
菲律賓籍39歲格姓男移工日前酒駕騎機車上路，因疑似改裝排氣管，引起巡邏員警注意，警將他攔下格男竟假裝癱倒在地，還不斷說「想要睡覺」，經酒測發現酒測值超標，將人上銬時，他還不斷跳針說著「喝一點點」還用台語向警說「拍謝」，當下令員警相當傻眼，警詢後，將人依公共危險罪移送。
岡山警分局梓官分駐所員警10月9日凌晨3時許，巡經梓官區大舍北路，發現格男騎機車，疑有改裝排氣管，上前攔查後，竟發現有酒駕情勢，但當下他不願配合，一直假裝癱倒在地，還不斷說著「想要睡覺」。
經警方酒測後，發現格男酒測值高達每公升0.32毫克，已涉嫌公共危險罪，他才坦承有喝啤酒，將他上銬時，竟不斷對員警跳針說著「只喝一點點」，還操著菲律賓口音用台語「拍謝」。
格男的脫序行為，令員警看了相當無奈，並向他說明，喝酒就是不能騎車開車，隨後告知相關權利後，將人依法移送偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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