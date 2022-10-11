國慶連假慶生續攤到天明 男子酒駕遇警樂極生悲
呂姓男子趁國慶連假期間，為朋友慶生，續攤喝酒到幾乎天亮，回家途中騎機車搖搖晃晃，遇警方按喇叭示意停車充耳未聞，直到員警鳴警報器，才察覺警方尾隨在他車後。員警對他酒測，發覺呼氣酒測值每公升達0.59毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。
據了解，25歲的呂姓男子在10月9日凌晨5時30分許，騎機車經過高雄市苓雅區中華三路與五福三路口，左右搖晃一路往南行駛，又未依規定兩段式左轉，跟隨他車後的員警馬上尾隨跟上攔查，但他經警方多次按喇叭、鳴警報器，才發覺警方跟在後方示意他停車，才停車受檢。
員警見呂姓男子雙眼通紅，身上散發濃濃酒氣，立即對他酒測，發現他酒後駕車，立即逮捕他查辦。呂稱與朋友去居酒屋慶生，後來又到夜店續攤，眼看要天亮，自己上午9點又要上班，才打算騎車回家。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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