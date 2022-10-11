影／娃娃機店藏賭場 警「夾整晚」埋伏等搜索票衝場抓人

台中市北區漢口路一家娃娃機店遭檢舉有隱藏職業賭場，第二警分局獲報後，派便服警員喬裝顧客蒐證，警員3日深夜至4日凌晨，在該處夾了一整晚的娃娃後蒐證，並利用蒐證內容，報請檢察官向法院聲請搜索票，順利衝場抓回熊姓負責人等涉案13人，查扣現金3.7萬元，籌碼換算賭資95萬餘元，全案警詢後，依賭博罪、違反社維法等罪送辦。

第二警分局接獲線報，指稱北區漢口路一家夾娃娃機店2樓，藏有德州撲克職業賭場，立即成立專案小組，在4日凌晨1時許展開行動，當場查獲熊姓負責人等6人、賭客7人、賭具、監視錄影設備、點鈔機、抽頭金3.7萬元及現場籌碼換算賭資95萬元。

經查，熊姓男子是現場負責人（31歲）以LINE通訊軟體邀約朋友，由女友人擔任荷官工作，藉抽頭獲取暴利；專案小組為避免打草驚蛇，於1樓夾娃娃機店埋伏，夾了整晚娃娃，經蒐證完備後，持台中地方法院核發的搜索票，趁賭客進出之際，一舉攻破賭場，現場賭客見警方上門，直接嚇傻束手就擒。