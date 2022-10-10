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排「梅花座」讓身心障礙生被孤立？ 家長求國賠70萬遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓學生患有亞斯伯格症，4年前就讀台中市某高中，家長指控兒子讀高二時，林姓導師在教室仍有許多空位下，將兒子安排在教室左後方，前後四周都無同學，形成一個被孤立的「梅花座」，同學還在兒子座位四周堆放垃圾，因此請求國賠70萬元，法官認定，林師根據學生學習狀況等各方考量，基於教學專業，讓蔡坐在該座位，沒有不當之處，駁回訴請。

判決指出，蔡姓學生患有亞斯伯格症，屬於身心障礙學生，2018年8月底，透過特色招生甄選入學聯合分發，錄取台中市一所市立高中音樂班，不過家長指控，兒子讀高二時的林姓導師，在教室有許多空位狀況下，刻意將兒子座位安排在教室左後方，前後左右沒有同學，遠離班上群體與教師講台，既使其他同學有定期更換座位的規則，但林師仍將兒子固定在該角落。

蔡生家長指控，該座位形成特殊隔絕專屬「梅花座」，長期處於教室邊陲，更遭孤立、分化，隨著時間拉長，班上同儕開始恣意在蔡生座位四周堆放雜物，後來變本加厲，棄置飲料空罐、紙屑等垃圾，直至高三結束前，透過家長向校方嚴重反應，才獲正視，因此認為林師有不當安排座位的管教措施，聲請國賠，請求校方賠償蔡生30萬元、蔡生父母各20萬元的賠償金。

台中地院審酌，蔡生家長提出國賠時，先說被不當安排座位的時間是高一下學期至高二上學期，後來又改稱時間是高二下學期至高三，也指控不當安排座位是校長、音樂班辦公室組長、導師、教務主任等人故意的行為，但沒有舉證。

另外，雖然家長指控林師不當安排座位，但根據家長自己提供的對話譯文也提到，有證人證稱，林師其實很照顧蔡生，甚至吃飯時間，還會陪著蔡生，根據現場照片，蔡生前方雖有三個空位，但右座有人坐，而且座位位置仍屬一般正常座位，無法認定會影響蔡生學習。

法官提到，蔡生也曾自述，導師在高二開學後，將他安排在教室最左邊後面位置，導師曾詢問他要不要換位置，「都沒有察覺好或不好」，直到垃圾越堆越多，才跟母親提起。

法官指出，根據家長提出的調查報告，蔡生在林師擔任導師前，就與同學發生糾葛，所以不能認定蔡生與同學相處狀況不佳，是座位造成，同學互動多在下課時間，也難認固定座位會有標籤化、加深歧視、遭邊緣化、惡意對待情事，認定家長提供證據，不足證明林師有侵害學生權益，駁回訴請，可上訴。

台中市蔡姓學生家長指控一所市立高中導師，故意將兒子安排在四周無人的梅花座，導致兒子被孤立，聲請國賠70萬元，台中地院駁回。圖／ingimage
台中市蔡姓學生家長指控一所市立高中導師，故意將兒子安排在四周無人的梅花座，導致兒子被孤立，聲請國賠70萬元，台中地院駁回。圖／ingimage

國賠 台中市 身心障礙生 亞斯伯格症

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