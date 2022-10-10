彰化男在人家門口隨地便溺全都錄 二林清潔隊裁罰有據

臉書社群「二林人的大小事」有一段圖、影並茂的PO文，圖影中男子隨地便溺。PO文者今天氣憤地指出，那名男子不偏不倚「拉」在他家正門前水溝，簡直是觸霉頭，既然男子連基本羞恥都不顧，他也不客氣PO網。

這段影片和數張圖片PO網後，很多網友紛紛留言「太誇張了」、「太扯了」、「不會去小7大嗎」、「黃金噴滿地」，有網友故意開PO文者的玩笑說「你發了」。

PO文者「煙斗」在網言表示，「想紅就讓你紅，想到我就po上去，直到你的出現，傻眼到極爆了，從7-11走過來，怎不進去方便呢？一定要在人家的門前嗎？…拉完旁邊有水也順便洗洗啊。」

「煙斗」說，那名男子在他家正前前水溝做出這種骯髒行為，他的新家被人這樣做，一早開門就臭味撲鼻，簡直是觸霉頭，那名男子到今天都沒出面道歉，他會把相關圖影留在網路社群平台，直到他出面承擔責任。