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衛生紙膠帶封嘴害死園生 收容機構總務被判1年刑賠130萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市民間收容機構吳姓總務，為了避免收容的凌姓男子吵到別人，用膠帶、衛生紙封口，讓凌男無法出聲，沒料卻窒息死亡。吳男被高雄高分院依過失致死罪判刑1年，凌男家屬也對收容機構、吳男求償318萬餘元，橋頭地院審理後，判吳男、收容機構要賠130萬3000元。可上訴。

這家收容機構位於岡山區，主要以收留精神疾病、老人、更生人等弱勢族群為主，吳姓總務住在機構內，負責照顧園生及園內雜物，每月領取5000元零用金，身亡的凌姓園生2009年入住機構，與吳男住在同一寢室，凌男睡在上鋪，吳男睡在下鋪。

判決指出，2019年8月31日凌男因痛風發作，從醫院回到寢室後，因同寢園生已經入睡，凌男因手腳不適多次調整睡姿，並從上鋪移到床邊地板打地鋪，吳男未避免凌男吵到其他室友，於是用膠帶封口、衛生紙塞嘴等方式，讓凌男無法出聲。

隔天凌晨3時許，吳男見凌男不再發出聲響，將凌嘴裡的衛生紙取出，卻發現凌男一動也不動，緊急送醫後因呼吸道阻塞，已經窒息身亡，吳男也被依過失致死罪移送法辦。

刑事部分，高雄高分院審理時，吳男表示願意賠償凌男家屬100萬元，頭期款50萬元，其餘50萬分期付款，但被害人家屬拒絕，高雄高分院合議庭審酌吳男薪水微薄，照顧凌男多男，沒有功勞也有苦勞，依過失致死罪判刑一年。

凌男家屬事後對收容機構、吳男提民事求償，包含喪葬費、精神慰撫金等，合計求償318萬餘元。

橋頭地院審理時，吳男稱他每月零用金只有5000元，實在無力負擔高額賠償，至於收容機構，則因經費多仰賴補助、捐款及製作手工品義賣，微薄收入也無法支撐家屬求償。

橋院法官審理後，扣除凌男家屬已領的犯罪被害人補償金及殯葬費補助等，審酌吳男、收容機構財力，判兩人應賠凌男家屬合計130萬3000元。可上訴。

橋頭地方法院外觀。本報資料照片
橋頭地方法院外觀。本報資料照片

衛生紙 義賣 岡山

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