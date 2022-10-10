在家裝監視器拍到偷情 偷吃妻與綠帽夫互賠50萬扯平

桃園市范姓男子忙於工作，得知妻子外遇，在家裝針孔拍到偷情，提告獲賠50萬元，女方不甘被監控，認為隱私權被侵害，提反訴並求償。桃園地院認為，即便共同生活，配偶也有選擇公開或不公開權利，認定范未經同意錄影侵權，也盼他賠對方50萬元。可上訴。

范姓男子主張，他與妻子2014年6月結婚，育有2名未成年子女，今年1月經友人得知妻子搞曖昧，便在家中客廳、主臥室安裝攝影機，發現她分別在2月15日、16日、17日帶黃姓男子回家，在臥室發生關係、在客廳接吻愛撫，依侵害配偶權向兩人連帶求償100萬元。

女方則辯，錄影光碟侵害隱私，不具證據能力，且丈夫上班早出晚歸、回家打電玩，鮮少關心家庭，還經常赴大陸出差，對家庭付出趨近於零，即便有不當行為，也不會侵害配偶權；黃男雖然認為證據是違法取得、知道兩人感情淡薄，但也當庭坦承發生親密行為。

法院認為，婚姻關係縱已不睦，但在未經合法終止前，仍不能容認配偶或他人對婚姻本質加以破壞，就算范沒用心經營家庭，仍不是破壞婚姻忠實義務的理由，判女方、黃連帶賠償撫慰金50萬元。夫妻倆於今年4、5月間調解離婚。

女方不滿遭監控，提起反訴，主張前夫在家中客廳、主臥室安裝針孔攝影機，嚴重侵害隱私權，向他求償100萬元；范男則辯，安裝攝影機是為了保護配偶權，已利訴訟使用，且畫面並未公諸於世，前妻沒有受精神損害，不應求償。