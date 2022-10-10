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妻懷疑丈夫外遇 解鎖手機竊錄對話內容 判拘40天

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓女子去年懷疑結婚6年的丈夫外遇，趁其熟睡輸入密碼解鎖手機，並錄下丈夫和暱稱「小奈」的語音聊天內容，當作證據到家事法庭上。陳女打官司離婚，遭前夫提告無故解鎖手機竊錄對話。士林地方法院認定，陳女犯妨害秘密罪，判處應執行拘役40天，可易科罰金4萬元，可上訴。

判決指出，陳女去年7月23日凌晨3時許，趁前夫熟睡時，未經同意無故輸入密碼，解鎖入侵前夫的手機，瀏覽前夫語音交友軟體中和暱稱「小奈」的非公開對話，並拿自己的手機竊錄非公開對話紀錄。陳女向法院訴請離婚，去年10月把對話紀錄列印檢附在民事調解準備狀，無故洩漏他人私密對話紀錄。

陳女辯稱，前夫為了讓她安心，約定手機密碼是生日，經同意可以隨時查看；當她看到前夫和小奈的曖昧對話，為保障配偶權利才會用手機錄影，且只在訴訟程序中提出對話紀錄，沒有對外散布，無犯罪意圖。

從事保險業務員的前夫則稱，工作上主要使用平版，資料會自動匯入手機，依公司規定不能外洩客戶資料，沒有同意陳女看他手機、平板。

她的前夫稱，陳女生日時，有學妹打電話來閒聊，陳女認為他和學妹搞曖昧，所以爭執回娘家，但他沒有授權陳女看手機，只有留下金融卡告知密碼為生日，當作家用，不清楚為何陳女可以解開手機密碼。

士林地院法官認定，基於憲法人性尊嚴及隱私權保障，夫妻間使用手機應有相當合理隱私期待，僅因主觀懷疑配偶違反婚姻純潔，便恣意輸入密碼、竊錄手機對話紀錄，侵害法益大於所維護的利益，不符比例原則；手機對話內容又僅是日常聊天，無涉是否與他人合意性交，陳女提出對話紀錄嚴重侵害隱私權，且顯無助另案發現真實和自身行使訴訟權。

法官審酌，陳女輸入密碼開啟手機，並持自身手機竊錄對話紀錄確屬「無故」；在訴訟程序上提出對話紀錄已構成「洩漏」要件。陳女犯無故輸入他人帳號密碼而入侵他人電腦相關設備罪，處拘役30天，可易科罰金；又犯無故洩漏因利用電腦相關設備持有他人秘密罪，處拘役20天，可易科罰金。應執行拘役40天，可易科罰金4萬元。可上訴。

陳女打官司離婚，遭前夫提告無故解鎖手機竊錄對話。士林地方法院認定，陳女犯妨害秘密罪，判處應執行拘役40天，可易科罰金4萬元，可上訴。示意圖。圖／imgimage
陳女打官司離婚，遭前夫提告無故解鎖手機竊錄對話。士林地方法院認定，陳女犯妨害秘密罪，判處應執行拘役40天，可易科罰金4萬元，可上訴。示意圖。圖／imgimage

生日 隱私權 丈夫

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