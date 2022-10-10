女控16歲少年性侵不成 造假「喝多了很抱歉」截圖判3月

桃園市一名女子控訴16歲少年在停車場、家中性侵她，狀告少年法庭，因拿不出證據，便捏造一張訊息對話截圖，假冒少年坦承犯行。她被當庭拆穿，法院依成年人故意對少年犯行使偽造準私文書罪判她有期徒刑3月。可上訴。

檢警調查，這名女子控告林姓少年（案發時16歲）在2018年9月22日5、6時許，於桃園市一處停車場及少年家性侵她，但少年不認罪；她苦無證據，竟在2020年法院審理期間，假冒少年帳號傳臉書訊息給自己，內容提到「阿姨：我是林○○，當初那天喝太多，對你性侵了，我不敢承認，說謊，因為怕被家人打，真的對妳很抱歉」等。

據調查，女子於2020年5月18日具狀，附上捏造的臉書訊息截圖送桃園地院，想作為性侵證據，但後來被發現造假，同案經桃園地院少年法庭裁定不付保護處分、高等法院少年法庭駁回抗告確定。

女子先前已當庭坦承造假，少年不滿她作法，反過來提告，檢方起訴。法院認為，未經授權同意冒用他人名義，擅自虛偽製作訊息並發送，生損害於公眾或他人，符合偽造準私文書罪要件。