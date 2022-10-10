台中派遣工刺死同事辯遭下符 不只要關還要賠268萬

台中市吳姓派遣工在去年7月間，在西屯區宿舍「發酒瘋」，手持鐵條、牛排刀揮舞，坐在客廳的年過六旬的賴姓同事，背部無辜遭吳刺中，送醫傷重不治。吳落網後先辯稱「被下咒了」，後來又稱與賴有口角積怨，刑事部分，一審依殺人罪判刑14年6月，賴配偶也提出民事求償，台中地院判賠268萬元。

賴姓男子的配偶除了刑事告訴外，另外提出民事侵權損害賠償，向吳男求償醫藥費、撫養費、喪葬費用、精神慰撫金等費用，總計289萬元，還說，她與丈夫才結婚2年，就遇到丈夫被吳刺死，精神受到重大打擊。

法官審酌，根據一審刑事判決，賴男死亡與吳的行凶有因果關係，吳得付損害賠償責任，不過賴男配偶求償的精神慰撫金達140萬4000元過高，認為判賠120萬元為合理，全案判賠268萬元，仍可上訴。

檢警調查，吳姓男子（37歲）在去年7月14日深夜在西屯區的宿舍喝酒，吳酒後失控，學乩童揮舞鐵條、牛排刀，當時賴姓同事（66歲）沒有喝酒坐在客廳休息，卻被吳持鐵條攻擊後，遭牛排刀刺中背部，吳犯案後躲回宿舍房間內。

台中市第六警分局獲報後，出動20多人圍捕，持盾牌、臂盾和長棍戒備，雙方對峙約30分鐘，吳仍堅持不開門，警方祭出辣椒水，吳受不了刺鼻，持雨傘、凶刀與一支長棍衝出，被警追逐100多公尺壓制逮捕，被刺中背部賴姓男子送醫後，因背部的傷勢穿刺肺部，經醫院急救後，仍宣告不治。