女練習生曠課交男友 台中經紀公司求償180萬 法官駁回

台中市陳姓女子是經紀公司旗下練習生，從15歲時即簽約，由公司培訓，不過2017年間因有交男朋友、連續曠課3次以上狀況，業者認定有違反合約情形，除了終止合約之外，還向陳女求償180萬元，不過法官審酌合約後認定，合約非「絕對禁止」男女交友，判免賠。

判決指出，陳姓女子（25歲）在15歲時就與一家經紀公司簽約，擔任練習生，由公司培養各項才藝、安排活動，但業者指控，陳女在2017年9月間，以書信抒發欲離開公司的情緒，更在同年月連續曠課3次以上，且另外有私下結交男女朋友的情況，認定違反合約規定，同年10月16日通知陳女終止合約，並求償180萬元。

陳女則辯稱，沒有違約情形，除了業者同意的休假之外，她都有到公司直播，沒有曠課或拒絕參加活動的狀況，另外，公司限制交友的約定，也違反民法，應屬無效，而且業者主張，每年需以30萬元計算賠償費用，與業者實際支出培訓她的費用僅13.8萬相比過高，若法官認定有違約，也應酌減違約金。

法官審酌，根據證人說法，陳女沒有不遵守業者安排、參加活動情形，雖然業者指控陳女有私下結交男友的情形、影響培訓工作，不過按民法規定，法律行為有背於公共秩序、善良風俗者無效，而根據業者的契約「第6條」，條約僅寫到「乙方應避免男女感情的交友情況」，並非「絕對禁止」。

另外，合約中雖寫到如無正當理由拒絕從事業者所排定的「第6條」約定所示者，業者得終止契約、請求賠償，該第6條可區分為2部分，其中第1項至第8項是規範契約期間內，業者安排的商業或訓練活動而為約定，第6條第9項各款則是針對練習生的個人行為而為規範。

法官指出，第6條規定的活動、行為，參諸前後文義，都是指業者得從中獲利所安排及推廣的活動或行為，而契約第10條第3款定拒絕從事由業者排定的「第6條所示行為」，應僅限於拒絕從事由業者所排定「第6條第1項至第8項所示之活動或訓練等行為」，並不包括「第6條第9項之個人規範行為」在內，所以不能截取第10條的字面記載，就認定只要有違反契約第6條各項約定者，都可以終止契約、請求賠償金。