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台中燒肉店闆娘遭散布裸照 求償237萬法官判賠金額曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市知名燒肉店闆娘的澳門籍黃姓前男友去年雇人，破壞她店面玻璃、欄杆，散布印有她下體、「3P實錄」等誹謗文字傳單，一審刑事部分，判涉案吳女等人3月至7月徒刑，民事部分，判賠慰撫金賠20萬元、維修費用4.7萬元。此案仍可上訴。

判決指出，陳姓男子在台中市西區、南屯區經營兩家燒肉店，小有名氣，曾獲媒體報導，而黃女是陳男妻子，不過黃女在婚前結交的澳門籍黃姓前男友（未到案通緝中），因不滿黃女在分手後與陳男結婚，以18萬元代價，與吳姓女子（40歲）謀議，以每名幫手4萬元至6萬元不等代價，找人前往黃女與丈夫經營的燒肉店報復。

黃男先以telegram通訊軟體，將過去交往時拍攝黃女下體的照片，附上「○○老闆娘3P實錄」、「全台發行」、「燒肉店黑心夫妻」、「男的黑心錢綠帽常戴、女的做婊仔騙錢兄弟」等文字後，製作成傳單電子檔，在去年1月27日晚間，傳送給吳女。

吳女收到檔案後列印成紙本，與綽號「恐龍」、「猴子」、邱男（31歲）、楊男（未到案通緝中）、林男（另案簡易判決處刑），在去年1月28日至2月7日間，分別前往兩家燒肉店，破壞店面玻璃、燒毀欄杆束條，另在店門前散布寫有誹謗文字、黃女下體的傳單，黃女與丈夫發現後報警，警方循線查獲吳女等人涉案，一審刑事部分，判吳女7月徒刑、邱男3月徒刑，可易科，仍可上訴。

法官指出，認定吳女等人涉嫌散布貶損黃女與丈夫的名譽、人格文字，以及黃女隱私部位的照片，嚴重侵害黃女與丈夫名譽與隱私，依法可請求損害賠償，不過賠償金額，仍需審酌雙方身分、資力、加害程度及其他各種情形，核定相當的數額。

法官根據黃女與丈夫分別是餐飲集團的董事長、品牌經理，名下投資金額破千萬，而吳女等人則是高中肄業等，雖精神慰撫金求償200萬元，但以20萬元為適當，超過金額不予准許。

另外黃女求償維修費37萬餘元，法官認為需加入折舊費用，認定判賠4.7萬元為合理，其餘不予准許，仍可上訴。

台中市黃姓女子是知名燒肉店闆娘，去年間遭前男友雇人到店面搞破壞、散布裸照，一審判涉案人得賠24.7萬元。圖／本報資料照
台中市黃姓女子是知名燒肉店闆娘，去年間遭前男友雇人到店面搞破壞、散布裸照，一審判涉案人得賠24.7萬元。圖／本報資料照

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