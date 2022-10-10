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基市府雇員洩露聯合稽查消息124次 「有悔意」判緩刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市政府產業發展處工商管理科張姓約雇人員，透露124次聯合稽查消息，讓電子遊戲場及按摩業者事先準備，免受裁罰。基隆地院審結，依公務員洩漏國防以外之秘密消息瀆職罪，判張女應執行有期徒刑2年，可易科罰金。法官並以她無前科，有悔意，宣告緩刑4年。

同案5名被告中，黃姓男子判刑4月，緩刑2年。張姓、沈姓男子判刑各3月，緩刑2年。馮姓電子遊戲場負責人判刑2月，緩刑2年。王姓男子判刑2月，緩刑2年。如易科罰金，均以1千元折算1日，

判決指出，基市府組成聯合稽查小組，由産發處工商科負責稽查具體時間、對象、場所排定作業，張女負責工商業稽查及行政罰鍰等事務。稽查違反法令業者，由主管機關依法裁處。

張女從2019年1月到2020年11間，事先聯合稽查資訊給馮女、黃男、張男、沈男和王男共123次；檢方另查出張女在此之前某日，透過稽查訊息給黃男，黃再以LINE將訊息洩漏給馮女。

法院指出，基市府維護公共安全聯合稽查作業要點規定，「為落實查核成效，行前應予保密」，公務員服務法也規定公務員有絕對保守政府機關機密義務。張女等人明知聯合稽查相關消息，均屬不得洩漏秘密，仍相互通報，犯行明確。

電子遊戲場或按摩店業者得知稽查消息後事先準備，避免因違反菸害防制法、建築法、建築法、商業登記法、毒品危害防制條例、電子遊戲場業管理條例、廢棄物清理法、社會秩序維護法、消防法等法令遭裁罰。

法官認為，張女身為公務人員，竟僅因個人私誼，將應保密資訊洩漏給黃男等5人，有損公務員形象。黃男等5人又洩漏資訊，讓他人得以預先規避稽查而逃避處罰，應加以責難。

法官考量6名被告在審理時坦承犯行，兼衡素行和犯罪動機、目的、手段及所生危害等情狀，分別處刑，諭知易科罰金折算標準，以資懲儆。6名被告中除沈男曾因賭博被判刑4月，1992年間易科罰金執行完畢，另5人未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑宣告，宣告緩刑。

法官另命6名被告提供義務勞務，張女200小時，黃男60小時，張男和沈男各50小時，王男和馮女各40小時，緩刑期間付保護管束。

基隆市政府產業發展處工商管理科張姓約雇人員，透露124次聯合稽查消息。基隆地院審結，依瀆職罪判應執行有期徒刑2年，緩刑4年。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府產業發展處工商管理科張姓約雇人員，透露124次聯合稽查消息。基隆地院審結，依瀆職罪判應執行有期徒刑2年，緩刑4年。記者邱瑞杰／攝影

公務員 基隆 建築

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