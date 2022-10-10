持刀打劫性侵弱女子竟圖以精神障礙脫罪 獸男下場出爐

屏東一名羅姓男子今年初兩度持刀行搶，得手後猶未罷休，獸性大發逼一名被害女子兩度為其口交，被害人趁機逃命竟遭揮拳痛毆、持刀砍傷，警方獲報逮人移送法辦。屏東地方法院審理時，羅嫌還圖以精神障礙脫罪，法官囑託精神鑑定認為不適用，一審依強盜強制性交等罪重判20年，可上訴。

此案發生於今年初，羅男在20天內兩度犯案。檢警調查，羅男因欠友人錢，隨身攜帶水果刀，在潮州鎮騎車尋找下手對象，1月18日見被害女子孤身一人經過，趨前持刀威嚇，強押被害至路邊蹲下交出身上財物，得手1千元後騎車逃逸。

犯案得逞後，羅男食髓知味，2月6日又在相隔僅千餘公尺處犯案。一樣利用深夜出外搜尋犯案目標，見一名女子獨自返家，先停妥機車再持刀尾隨，箝制被害人到暗處，威逼其交出財物，得手現金600元後仍不罷手，持刀喝令被害女子蹲下為其口交。

被害人遭百般凌辱，趁羅男性侵過程逃命，竟還被拖回徒手痛毆，後頸、上背且遭砍傷，因被害人不斷掙扎呼救，羅男始丟棄凶刀，騎車逃逸。警方獲報調閱沿線監視器，隔天逮到羅嫌，移送法辦。