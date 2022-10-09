影／為20元停車費？ 新北臨停駕駛和收費員爆衝突

為了1小時20元停車費！新北市林口區日前發生收費員和停車民眾糾紛，雙方配偶也加入混戰，懷有身孕的收費員控訴對方開車撞她，駕駛人則指控收費員碰瓷製造假車禍，提告傷害、侮辱、詐欺，雙方各說各話。

警方7日下午3時許接獲報案，指稱林口區八德路發生「交通事故」，趕抵發現2對夫妻爆發拉扯衝突，汽車駕駛的妻子擋在中間，怒氣沖沖的丈夫一直試圖衝向女收費員的丈夫，被員警勸阻制止。

警方初步釐清，原來是胡姓男子駕駛1輛皮卡貨車，未熄火臨停在公設路旁收費停車格，交通局委外經營廠商的湯姓女收費員騎機車抵達，準備開計費單時，胡男疑似急著把車開走，引發衝突。

湯女說，當時她將機車停在皮卡車駕駛座旁，詢問胡姓駕駛：你要停車？還是要離開？但是胡男沒有回話，卻突然向左挪動意圖駛出停車格，導致機車被輕微碰撞、受到驚嚇。

湯女於是將機車騎到皮卡車頭擋住去路，打電話報警並打給賴姓丈夫告狀。胡男連忙倒車駛出停車格，開到前方路旁停在紅線上。收費員的賴姓丈夫人在附近不遠，隨即趕抵，認為孕妻被欺負，與胡男發生推擠衝突，稍後胡男的妻子也到場。

員警趕抵制止雙方衝突，胡男夫婦聲稱要就醫驗傷，先行離開，警方便將收費員夫妻帶回派出所，針對機車被擦撞的「交通事故」先問筆錄。但員警多次打電話聯繫胡男，他都沒到派出所，直到當天晚上9時許再度聯繫，胡妻卻說要等放完國慶連假，11日才願到派出所製作筆錄，警方只好請收費員夫婦先回家。