影／高雄男深夜駕車停止不前 見警秒鑽進騎樓被揪出酒駕

高雄市張姓男子前天凌晨駕車行經仁武區一處路口，在車道上未開車，巡邏警趨前攔查，張男卻突然下車閃進騎樓，警方將他攔下，聞到他身上散發酒味，施以酒測，結果達每公升0.21毫克，當下開單告發，並移置車輛保管，吊扣車牌2年。

仁武警分局仁武派出所警員李家明、林妮葳，前天凌晨3時許，巡邏經過仁武區文學路二段，見一黑色轎車於車道上停止不前，警方欲上前盤查時，駕車的張姓男子（23歲）突然走下車，丟上車上友人，心虛地閃進騎樓內。

警方趨前叫住張男：「來！大哥，不用進去了，我們出來處理就好」，警方靠近張男時，聞到他身上散發酒味；張男坦承先前和友人在釣蝦場內，曾喝了啤酒，因覺得沒喝多少，心存僥倖駕車返家，不料未進家門還在找車位就遇見巡邏警車。

警方當場對張實施酒測，結果酒精呼氣值達0.21毫克，警方依道路交通管理處罰條例第35條開立告發單，當場移置保管車輛，並吊扣該車車牌2年，讓張男悔不當初。

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