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衣櫃出現陌生女子內衣褲 意外揪出女兒前男友侵入住宅

聯合報／ 記者陳宏睿游振昇／台中即時報導

台中市林姓女子在去年底返家時，在自家衣櫃發現有來路不明的女用內衣褲，懷疑有宵小侵入住宅，經調閱監視器後，發現不明男子進入屋內，趕緊報警，警方查出是戴姓男子涉案，林女認出，戴即是女兒的前男友，而且在屋內待了一個小時才離開，戴否認行竊，辯稱與林女兒有債務糾紛，當天入屋是為協調，台中地院審結，判戴拘役40天，得易科。

判決指出，林姓女子家住台中市潭子區，去年11月12日返家時，發現房間衣櫃內出現來路不明的女用內衣褲，林女調閱監視器，發現有不明男子侵入屋內，還在屋內待了約1個小時，趕緊向大雅警分局報警，警方循線查出是戴姓男子（26歲）涉案，通知戴到案說明，而林女認出，戴是女兒的前男友。

戴男否認到屋內行竊，也否認有將女用內衣褲放在前女友母親家中，辯稱，前女友與其他朋友有債務糾紛，他為了幫忙協調，拿了一個紙袋進入屋內，紙袋是為了裝向前女友討的錢，進入屋內是交往時，前女友給的鑰匙，但因等了一個多小時，都沒有等到前女友現身，擔心露陷即離開房子。

警方前往現場調查，也沒有發現林女所說的陌生女子內衣褲，林女兒則說，有可能母親看錯了，不過因戴的確有侵入住宅的犯行，依法送辦。台中地院審結，依侵入住宅罪，判戴拘役40天，得易科罰金4萬元，可上訴。

台中市戴姓男子涉在去年底侵入前女友母親的住處，台中地院判拘役40天。圖／本報資料照
台中市戴姓男子涉在去年底侵入前女友母親的住處，台中地院判拘役40天。圖／本報資料照

監視器 台中市

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