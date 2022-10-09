衣櫃出現陌生女子內衣褲 意外揪出女兒前男友侵入住宅

台中市林姓女子在去年底返家時，在自家衣櫃發現有來路不明的女用內衣褲，懷疑有宵小侵入住宅，經調閱監視器後，發現不明男子進入屋內，趕緊報警，警方查出是戴姓男子涉案，林女認出，戴即是女兒的前男友，而且在屋內待了一個小時才離開，戴否認行竊，辯稱與林女兒有債務糾紛，當天入屋是為協調，台中地院審結，判戴拘役40天，得易科。

判決指出，林姓女子家住台中市潭子區，去年11月12日返家時，發現房間衣櫃內出現來路不明的女用內衣褲，林女調閱監視器，發現有不明男子侵入屋內，還在屋內待了約1個小時，趕緊向大雅警分局報警，警方循線查出是戴姓男子（26歲）涉案，通知戴到案說明，而林女認出，戴是女兒的前男友。

戴男否認到屋內行竊，也否認有將女用內衣褲放在前女友母親家中，辯稱，前女友與其他朋友有債務糾紛，他為了幫忙協調，拿了一個紙袋進入屋內，紙袋是為了裝向前女友討的錢，進入屋內是交往時，前女友給的鑰匙，但因等了一個多小時，都沒有等到前女友現身，擔心露陷即離開房子。