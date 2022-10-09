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大選加強查賄！全國移送11件46人 檢舉獎金最高1千萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

年底九合一選舉，警政署統計已查獲賄選案11件46人，要求各地方警察局加強查賄，檢舉獎金最高1千萬元。警政署說，選舉最後階段，檢警合作查緝賄選、不法金流及選舉賭盤，不容黑道以暴力不法手段或隱身特定政黨、團體介入選舉。

警政署通令各地方警察局長每周主持選舉查賄制暴檢討會議，指派6名警政委員督導各警察局，由刑事局副局長訪視重點區域，對於涉嫌賄選的縣市長候選人，責成刑事局持續嚴密情蒐。

警政署長黃明昭上月22日率刑事局長李西河，赴苗栗縣警察局舉行查賄督導座談；刑事局副局長邱紹洲前天再率查緝人員與苗栗刑警大隊研商查賄，並拜會苗栗地檢署。

警政署統計截至本月5日，全國警方移送賄選案11件46人，其中現金買票1件2人、禮品賄選8件42人，其他2件2人。

警方呼籲民眾勇於檢舉賄選，檢舉獎金直轄市長1千萬元；直轄市議員、縣市長5百萬元；縣市議員2百萬元；鄉鎮市長、代表、村里長、樁腳等50萬元。

年底九合一選舉，警政署統計已查獲賄選案11件46人，要求各地方警察局加強查賄。圖／刑事局提供
年底九合一選舉，警政署統計已查獲賄選案11件46人，要求各地方警察局加強查賄。圖／刑事局提供
年底九合一選舉，警政署統計已查獲賄選案11件46人，要求各地方警察局加強查賄。圖／刑事局提供
年底九合一選舉，警政署統計已查獲賄選案11件46人，要求各地方警察局加強查賄。圖／刑事局提供
年底九合一選舉，警政署統計已查獲賄選案11件46人，要求各地方警察局加強查賄。圖／刑事局提供
年底九合一選舉，警政署統計已查獲賄選案11件46人，要求各地方警察局加強查賄。圖／刑事局提供
年底九合一選舉，警政署統計已查獲賄選案11件46人，要求各地方警察局加強查賄。圖／刑事局提供
年底九合一選舉，警政署統計已查獲賄選案11件46人，要求各地方警察局加強查賄。圖／刑事局提供

賄選 九合一選舉 警察

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