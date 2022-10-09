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大叔被開單喊：比土匪還土匪 辯「罵給自己聽」仍成罪
台中市呂姓男子在今年4月間因駕駛堆高機，未請領通行證，遭警方告發，呂接下舉發單時，當著警員面前辱罵「比土匪還土匪」，警方依妨害公務送辦，呂辯稱，沒有要罵警察，只是講給自己聽，法官不採信，判拘役25天，得易科。
判決指出，呂姓男子（59歲）在今年4月13日上午8時許，駕駛堆高機行經西屯區工業區二十二路、五權西路時，因未依規定請領請領臨時通行證，遭第六警分局工業所警員攔查後，依法告發，但呂不滿被告發，當場辱罵「幹」、「比土匪還土匪」等語，警方認定妨害公務，依法送辦。
呂男雖不否認有講出「比土匪還土匪」等語，但辯稱，不是在罵警員，而是在罵給自己聽。
台中地院審結，不採信呂男辯詞，認定構成侮辱公務員罪，判拘役25天，得易科2.5萬元，可上訴。
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