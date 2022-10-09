持刀反擊刺中債主右胸 法院認「正當防衛」判無罪

高雄李姓男子和王姓男子有債務糾紛，前年2月19日凌晨1時許，李男熟睡時遭王男率吳姓、項姓男子闖入房間，動手毆人後企圖將李押走，李男不從掏出折疊刀抗拒，雙方扭打時不慎刺中王男右胸，李男被依傷害罪起訴。高雄地院審理後，認為李男是正當防衛，判他無罪，檢方不服上訴，高雄高分院也認為李是正當防衛，駁回上訴。

事後王男認為李是蓄意傷人，提刑事附帶民事求償50萬元，因一審、二審李男均判無罪，一審、二審都判李男免賠王男確定。

判決指出，李男和王男有金錢糾紛，前年2月19日凌晨1時許，王男掌握李男住在鳳山區友人住處，即率吳男、項男到場，王等人闖入屋內後，踹開李男房門，先持鐵棒毆打李男頭、腳，隨後3人要將李強押上車。

李堅決反抗，擔心打不過３人，於是掏出摺疊刀，喝斥王男「你們別再過來了」。沒料王男見李男掏出折疊刀，竟持鐵棒上前，雙方扭打後李的折疊刀刺中王男右胸，王逃離後報警，就醫後有肺葉、橫膈膜撕裂傷等狀況，檢方調查後，依傷害罪將李男起訴。

高雄地院審理時，李男喊冤，稱他之前曾被王男等人騙去公墓毆打，那天看到他們又拿鐵管，很害怕才拿折疊刀防身，是王男要她上車，他不要，才掏出刀子，結果王卻衝過來打人，兩個人抱在一起摔倒後，刀子就插入他胸口，他當時也傻掉，拿刀只是想要保護自己。

雄院法官傳喚在場吳男、項男到庭作證，根據兩人證詞，王男、吳男等3人闖入李男住處，並未得到屋主同意，再加上李男拒絕上車後，王男等人仍未停手，不僅有非法侵入住宅之責，也有觸犯強制罪等行為。

法官綜合相關事證，認為當天是王男等人不法侵害在先，李男獨自面對2名持鐵棍討債男子，若不持武器反擊，不足以確保自己安全，加上王男等人離開後，李就停止攻擊行為，因此認定當時他是屬「正當防衛」，判李男無罪。

檢方認為李男拿預藏的折疊刀朝王男胸部刺去，傷害到人體賴以為生的重要器官，已經屬於防衛過當，不服一審判決上訴。

高雄高分院合議庭認為，李男是在睡夢中，遭王男等人持鐵棍闖入房間攻擊，在此情況下，他拿起平時用來開啟紅酒用的折疊刀當防衛工具，並沒有防衛過當的情況。

合議庭依據當時情況，認為若不是王男強迫李男上車，李也不會抵抗最後發生肢體衝突，可見當時李自衛時，王男等人的不法侵害（強制）仍在繼續中，若他不防衛，恐有遭人強制帶離現場的危險，拿出折疊刀是出於防衛的故意反擊行為，採認一審見解，駁回檢方上訴。