住家車內遭妻長期錄音監控 法院判偷吃人夫免賠

桃園市蘇姓女子發現丈夫外遇，與小三在家中、車上發生關係，憤而離婚並提告求償60萬，兩人則以配偶權不應隱含獨占概念請求駁回；法院雖同意配偶權受保障、可蒐證，但認為女子長時間非法竊聽已侵害隱私權，認定錄音檔不具證據能力，判蘇女敗訴並負擔訴訟費用。可上訴。

蘇姓女子主張，她與李姓男子2014年5月20日結婚，育有未成年子女1人，他在2020年10月間從事直銷時結識羅姓女子，兩人互萌愛意、多次外出過夜，甚至在自家及車上發生性行為。她直到2021年5月才得知，不堪忍受前夫拈花惹草，同年8月23日離婚，並提告兩人侵害配偶權，連帶索賠60萬元。

李男、羅女則辯稱，蘇女未經李同意，擅自在住處及車輛安裝錄音設備，長期監控他非公開活動，侵害他與人往來隱私權，取證手段有違比例原則，相關錄音及譯文並無證據能力；另外，配偶彼此間為相互獨立自主個體，不應承認隱含配偶為一方客體，受一方獨占、使用的概念，盼法院駁回訴訟。

法官在判決書大篇幅討論配偶權概念，指出「通姦除罪化並不是要廢除配偶權，反而是要落實法律對於配偶權的保障」，李、羅否認配偶權存在，已與民法條文牴觸，顯然對法條保障的身分權有誤會。

法官指出，配偶為證明配偶權被侵害，雖可以侵害他人隱私權或其他違法手段蒐集、保存證據，但檢視蘇女提供的錄音光碟及譯文中，蘇女自己不是對話一方，竊錄已違反通訊保障及監察法第24條第1項規定。