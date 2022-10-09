住家車內遭妻長期錄音監控 法院判偷吃人夫免賠
桃園市蘇姓女子發現丈夫外遇，與小三在家中、車上發生關係，憤而離婚並提告求償60萬，兩人則以配偶權不應隱含獨占概念請求駁回；法院雖同意配偶權受保障、可蒐證，但認為女子長時間非法竊聽已侵害隱私權，認定錄音檔不具證據能力，判蘇女敗訴並負擔訴訟費用。可上訴。
蘇姓女子主張，她與李姓男子2014年5月20日結婚，育有未成年子女1人，他在2020年10月間從事直銷時結識羅姓女子，兩人互萌愛意、多次外出過夜，甚至在自家及車上發生性行為。她直到2021年5月才得知，不堪忍受前夫拈花惹草，同年8月23日離婚，並提告兩人侵害配偶權，連帶索賠60萬元。
李男、羅女則辯稱，蘇女未經李同意，擅自在住處及車輛安裝錄音設備，長期監控他非公開活動，侵害他與人往來隱私權，取證手段有違比例原則，相關錄音及譯文並無證據能力；另外，配偶彼此間為相互獨立自主個體，不應承認隱含配偶為一方客體，受一方獨占、使用的概念，盼法院駁回訴訟。
法官在判決書大篇幅討論配偶權概念，指出「通姦除罪化並不是要廢除配偶權，反而是要落實法律對於配偶權的保障」，李、羅否認配偶權存在，已與民法條文牴觸，顯然對法條保障的身分權有誤會。
法官指出，配偶為證明配偶權被侵害，雖可以侵害他人隱私權或其他違法手段蒐集、保存證據，但檢視蘇女提供的錄音光碟及譯文中，蘇女自己不是對話一方，竊錄已違反通訊保障及監察法第24條第1項規定。
法院進一步指出，雖然蘇女只提出被告2人在2021年5月23日、25日兩天的錄音，但錄音機不會只有在2人出現時啟動，只要有電，不管誰說了什麼都會被錄下來，因而認定她是為財產權訴訟勝訴，針對一定空間、長時間、廣泛地不法竊錄他人對話，侵害隱私權慎重，判定無證據能力，加上她未提出其他有效證據，駁回蘇女告訴，並要求她負擔6500元訴訟費用。
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