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噁男要女藥師廁所看痘痘 拉她手摸鳥 自慰完才離開
曾姓男子遭控4月到嘉義市某間藥局，稱肚臍下方長痘痘，要求女藥師助理到廁所幫他查看，不料曾涉直接拉下褲子露下體，拉她的手來摸生殖器，稱「等勃起較明顯」，助理嚇得離開，曾還打手槍完才走出廁所；嘉義地院依犯強制猥褻罪，判6月徒刑，能易科罰金18萬，全案可上訴。
據了解，27歲曾姓男子未婚，從事服務業，與女友同住；2020年9月間涉於屏東市的1處公園，藉問路搭訕3名少年，隨即拉下褲子露鳥，隔兩個月後，他於屏東某大學的後門露鳥，同年12月他又在屏東市大溪路段露鳥給機車騎士，此3案共判6月徒刑，得易科罰金確定。
判決指出，曾姓男子今年4月6日下午4點43分，到嘉市1間藥局，向女藥師助理稱肚臍下方長痘痘，請她來廁所幫忙查看，女助理答應後隨同進廁所，不料曾姓男子卻把褲子拉下並裸露生殖器，女助理趕緊說沒有紅腫，曾卻突用左手強拉她的右手去觸摸生殖器。
女助理嚇到把手抽回，要求曾姓男子到泌尿科檢查，但曾又說，「等勃起後快要射精會比較明顯」，她虛與委蛇表示忙碌、逃離廁所，但曾姓男子再要店員找女助理進廁所查看，她不堪其擾，在廁所門口請曾穿好褲子，並到泌尿科檢查；他最後在廁所自行射精，才走出來。
女藥師助理後來向警方報案，曾姓男子應訊時，否認有強拉她的手去碰生殖器；檢警在藥局廁所的紙箱表面，採證有精液斑，驗出與曾的DNA相符，而曾進行測謊也未通過。
曾姓男子審理時當庭說「我知道錯了，不會再犯」；法官認為，他的前案在3月7日才易科罰金執行完畢，仍不思以正當方式處理自身情慾，侵害女藥師助理的性自主權，對心理造成的傷害非輕，考量他坦承犯行，有調解意願但還未達成和解，依犯強制猥褻罪，判6月徒刑可易科罰金。
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