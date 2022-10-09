水利署高官未禮讓直行車 撞癱男大生二審判賠千萬元

經濟部水利署鄒姓高階主管6年前開車和騎機車的何姓男大生發生車禍，何男腦部受重擊，至今仍無法自理生活。一審判鄒賠何男1000萬餘元，另各賠150萬元慰撫金給何男父母。鄒不服上訴，高雄高分院審理後，扣除何已領取的218萬強制險理賠，鄒仍應賠償何男、何男父母共1081萬餘元。

判決指出，2016年5月27日下午5時許，鄒男開車行經高雄市楠梓區土庫一路、清豐二路口時，與騎車行經該處的何姓男大生發生車禍，何男人車倒地，腦部受創，右足踝開放性骨折，雖然無生命危險，但意識不清，生活無法自理。

車禍原因經事故鑑定委員會調查後，認定是鄒男轉彎車未禮讓直行車，何男無肇事因素，刑事部分依過失傷害判鄒6月徒刑，得易科罰金，鄒不服提上訴，二審採認一審見解，駁回鄒的上訴定讞。

事後何男父母提民事求償，包含醫藥費、看護費等向鄒求償1千餘萬元，而何男父母也因愛子受重傷，向鄒索賠各200萬元精神慰撫金。

高雄地方法院審理後，認為何男要以輪椅代步，且有終身接受專人全日照護的必要，依國人男性餘命77歲計算，何還有54年可以生存，判鄒要給付何男看護費、醫藥費等合計1000萬2286元，另要賠償何父母各150萬慰撫金，合計1300萬餘元。

鄒男不服上訴，主張何男送醫時，抽血驗出酒精反應，可能是飲酒後駕車導致反應力下降，且根據他汽車B柱嚴重凹陷情況判斷，何當時車速應該很快，車禍也要負過失責任。

高雄高分院法官認為，車禍肇事原因是「鄒男轉彎車未禮讓直行的何男機車」，且河男酒精檢驗，換算呼氣酒測值僅每公升0.05毫克，殘留酒精含量甚為，人體殘留酒精成分原因很多，如採血前用酒精消毒、醣類食物、飲料經消化後，也可能產生少量醇類，不一定是喝酒造成。