友闖紅燈警攔查 台中男連飆10次三字經嗆：把你處理掉

台中市陳姓男子在今年7月間，搭乘友人機車行經北屯區時，因友人闖紅燈遭警攔查，陳不滿朋友遭取締，連續辱罵警十次「三字經」，還徒手推擠警方。台中地院審結，依妨害公務罪判拘役30天，得易科3萬元。

判決指出，陳姓男子（59歲）在今年7月11日深夜11時許，搭乘蔡姓男子騎的機車，行經北屯區天津路、河北路口時，因蔡闖紅燈，遭第五警分吳姓警員攔停。

陳不滿友人被攔查，連續以台語連飆粗話十次，其間還怒嗆「叫你老大來啦」、「林北今天沒把你處理掉、林北不姓陳」、「你三小」等語，徒手推擠警方，警員以妨害公務，將陳壓制送辦。