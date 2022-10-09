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友闖紅燈警攔查 台中男連飆10次三字經嗆：把你處理掉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在今年7月間，搭乘友人機車行經北屯區時，因友人闖紅燈遭警攔查，陳不滿朋友遭取締，連續辱罵警十次「三字經」，還徒手推擠警方。台中地院審結，依妨害公務罪判拘役30天，得易科3萬元。

判決指出，陳姓男子（59歲）在今年7月11日深夜11時許，搭乘蔡姓男子騎的機車，行經北屯區天津路、河北路口時，因蔡闖紅燈，遭第五警分吳姓警員攔停。

陳不滿友人被攔查，連續以台語連飆粗話十次，其間還怒嗆「叫你老大來啦」、「林北今天沒把你處理掉、林北不姓陳」、「你三小」等語，徒手推擠警方，警員以妨害公務，將陳壓制送辦。

台中地院審結，認定陳在案發時間、地點，多次對警員出言辱罵，但因時間緊接、手段相同，應僅認定為同一行為，成立一條侮辱公務員罪，另外陳除了辱罵警員外，還以強暴手段，拒絕警員管束，也認定是一行為侵害數法益，從重依妨害公務罪論處，判拘役30天，得易科3萬元，可上訴。

台中市陳姓男子今年7月間不滿友人遭警攔查，陳辱罵警員三字經、推擠警員，遭台中地院判拘役30天。圖／本報資料照
台中市陳姓男子今年7月間不滿友人遭警攔查，陳辱罵警員三字經、推擠警員，遭台中地院判拘役30天。圖／本報資料照

妨害公務 公務員 台中市

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