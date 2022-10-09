快訊

柯文哲的口無遮攔始終如一 能否實現宋楚瑜未竟志業？

影／蘭嶼百人深夜赴民宿群毆施暴者 台東20警凌晨搭船支援

7歲小女童三天兩夜登嘉明湖 醫師媽16年後帶女兒重返

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8年五度酒駕被逮 高雄男學不乖辯「沒喝酒睡不著」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄47歲郭姓男子前天凌晨6時許酒後騎車被攔，呼氣酒測值達每公升0.26毫克，警方還查出他近8年曾有4次酒駕被移送紀錄，這次5度被攔，還大言不慚辯解「沒喝酒睡不著」，讓員警直搖頭，全案警詢後依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

苓雅警方局福德二路派出所員警前天清晨6時許，巡邏經過苓雅區福德二路、建國一路口時，見郭姓男子從巷口處出來未打方向燈，且行車搖晃，員警趨前後示意郭男停車盤查。

郭男被攔後，身上酒味引起員警注意，警方詢問郭男「有喝酒嗎」他當場坦承昨晚有喝啤酒，隨即接受員警酒測，呼氣酒測值當場超標，被帶回派出所偵辦。

警方查出，郭男從2014年迄今，曾有4次酒駕觸犯公共危險罪紀錄，前天已是5度酒駕被移送，且因多次酒駕，機車駕照早已遭註銷，形同無照騎車上路。

警方追問郭男怎麼學不乖，他竟向員警表示「平時還是要喝酒才睡得著」，他6日晚上喝了約2瓶啤酒，沒想到體內酒精仍未代謝掉，隔日早上上班酒精未退，酒測值才超標。

警方除依公共危險罪將郭男送辦外，另無照駕駛（駕照註銷）部分，依違反道路交通管理處罰條例開單舉發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

郭男呼氣酒測值達每公升0.26毫克，第五度因酒駕被移送法辦。圖/讀者提供
郭男呼氣酒測值達每公升0.26毫克，第五度因酒駕被移送法辦。圖/讀者提供

酒駕 酒測 駕照

延伸閱讀

韓國瑜現身點燃選戰熱度？高雄市長陳其邁當選率59.1% 柯志恩逼近41%

高雄男駕車直衝工地翻車 人沒事卻被警上銬原因曝光

拖板車疑酒駕擦撞西濱分隔島 20噸重水泥梁柱衝入車道

為高雄柔術選手加油 市議員鄭孟洳邀湧言會成員加持

相關新聞

檢方瑕疵 洗錢高中師撤銷入獄

徐姓高中老師交付銀行帳戶給詐團遭洗錢罪判刑六月確定，經檢方通知未到被拘提後，台中地檢命徐入獄，徐向法院聲明異議，表示檢察...

網紅闖員林黃金帝國大樓直播稱被遊民追殺 警方法辦

網紅直播主今年9月17日晚上前往員林市黃金帝國大樓，聲稱遭遊民追殺，全程直播引起網友驚恐，但也引起黃金帝國業者不滿，警方...

8年五度酒駕被逮 高雄男學不乖辯「沒喝酒睡不著」

高雄47歲郭姓男子前天凌晨6時許酒後騎車被攔，呼氣酒測值達每公升0.26毫克，警方還查出他近8年曾有4次酒駕被移送紀錄，...

友人未戴安全帽遭攔查 少年憤對警罵髒話判罰3千

17歲謝姓少年無照騎機車未戴安全帽遭員警攔查，通知友人前來騎回機車也未戴安全帽遭員警喝斥攔查，謝不滿以台語回「靠北，不用...

彰化縣長王惠美頭像被盜設LINE假帳號 急報警澄清

繼台中市長盧秀燕及多位區長，以及南投縣長林明溱及遭人冒用照片，設立假的LINE帳號之後，彰化縣政府晚間也發布訊息，表示彰...

「韓流」議員參選人鄭東元被控賄選 嘆被這面布條害慘

高雄市國民黨籍議員參選人鄭東元被控賄選，橋頭地檢署以10萬交保。鄭東元喊冤說，餐敘在登記參選之前舉辦，非他買單、六成是外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。