8年五度酒駕被逮 高雄男學不乖辯「沒喝酒睡不著」

高雄47歲郭姓男子前天凌晨6時許酒後騎車被攔，呼氣酒測值達每公升0.26毫克，警方還查出他近8年曾有4次酒駕被移送紀錄，這次5度被攔，還大言不慚辯解「沒喝酒睡不著」，讓員警直搖頭，全案警詢後依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

苓雅警方局福德二路派出所員警前天清晨6時許，巡邏經過苓雅區福德二路、建國一路口時，見郭姓男子從巷口處出來未打方向燈，且行車搖晃，員警趨前後示意郭男停車盤查。

郭男被攔後，身上酒味引起員警注意，警方詢問郭男「有喝酒嗎」他當場坦承昨晚有喝啤酒，隨即接受員警酒測，呼氣酒測值當場超標，被帶回派出所偵辦。

警方查出，郭男從2014年迄今，曾有4次酒駕觸犯公共危險罪紀錄，前天已是5度酒駕被移送，且因多次酒駕，機車駕照早已遭註銷，形同無照騎車上路。

警方追問郭男怎麼學不乖，他竟向員警表示「平時還是要喝酒才睡得著」，他6日晚上喝了約2瓶啤酒，沒想到體內酒精仍未代謝掉，隔日早上上班酒精未退，酒測值才超標。

警方除依公共危險罪將郭男送辦外，另無照駕駛（駕照註銷）部分，依違反道路交通管理處罰條例開單舉發。