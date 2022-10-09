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友人未戴安全帽遭攔查 少年憤對警罵髒話判罰3千
17歲謝姓少年無照騎機車未戴安全帽遭員警攔查，通知友人前來騎回機車也未戴安全帽遭員警喝斥攔查，謝不滿以台語回「靠北，不用那麼大聲，連這個都在ㄋㄧㄠ」。法官認為謝於公務員依法執行職務時以顯然不當言詞，尚未達強暴脅迫或侮辱程度，依違反社會秩序維護法裁罰3千元，案可抗告。
裁定書說，謝於今年8月20日凌晨零點20分，因騎機車未戴安全帽遭員警攔查並製單舉發，員警查證身分後查出他沒有考領駕駛執照，要求謝請領有駕駛執照的人前來騎回機車。
不過，謝通知前來的友人騎乘機車也沒有戴安全帽而遭員警喝斥攔查，謝以台語對在場處理魏姓警員稱「靠北，不用那麼大聲，連這個都在ㄋㄧㄠ」等語。警方依違反社維法移送台南地院新市簡易法庭審理。 謝辯稱，這些言語是他的口頭禪，僅是字面上意思。
法官則認為，謝於警詢中坦承不諱不雅言語相加於在場處理員警，明顯基於不滿情緒為之，並不是所謂口頭禪或無意義字句， 謝所辯屬卸責之詞，不足採信。
法官認定謝所為，違反社會秩序維護法第85條第1款，於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行為相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者，依法裁罰。
社會秩序維護法第85條第1款規定，於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰。
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