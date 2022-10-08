快訊

獨／1歲女童疑遭高溫奶燙傷成香腸嘴 老師到案辯：不小心

全台專責加護病房空床率剩不到三成 醫勞盟點名「這區」拉警報

23歲重機「黑絲女神」逆向撞車身亡 事發時疑戴山寨安全帽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣長王惠美頭像被盜設LINE假帳號 急報警澄清

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

繼台中市長盧秀燕及多位區長，以及南投縣長林明溱及遭人冒用照片，設立假的LINE帳號之後，彰化縣政府晚間也發布訊息，表示彰化王惠美縣長頭像也遭到盜用，設立LINE假帳號，且已有里長收到假帳號。

王惠美也發臉書說明，今天下午跑行程時，陸續接到許多熱心里長主動通報，才知道惠美被盜用頭像照片，設立LINE的假帳號，

而且傍晚時主動加了許多里長和民眾，並透過對話聊天發送不實訊息，意圖誤導民眾，已請幕僚立即報警、請警方協助偵辦，呼籲大家千萬不要被騙了。

王惠美指出，縣長不會叫大家買點數、匯款或其他交易行為，縣府也已備份，並報警處理，請民眾千萬不要上當。

另彰化縣醫療院所疫苗預約系統也因伺服器資料庫作業異常，縣府說，正進行緊急維護重整中，暫停服務，請民眾見諒。系統重整期間，民眾也可利用電話向合約院所電話預約。

彰化縣長王惠美的照片頭像被盜設立Line帳號，縣府提醒民眾勿信。圖/彰化縣府提供
彰化縣長王惠美的照片頭像被盜設立Line帳號，縣府提醒民眾勿信。圖/彰化縣府提供
彰化縣長王惠美的照片頭像被盜設立Line帳號，縣府提醒民眾勿信。圖/彰化縣府提供
彰化縣長王惠美的照片頭像被盜設立Line帳號，縣府提醒民眾勿信。圖/彰化縣府提供

王惠美 LINE

延伸閱讀

盜用彰縣長王惠美照片設假帳號 縣府籲民眾勿上當

跨區「藍白合」？高虹安明台中合體盧秀燕 林耕仁陣營這樣說

和美運動中心開工2024年完工 再投入7800萬改善聯外道路

彰化高鐵特區未來 王惠美推生技園區、黃秀芳發展科學園區

相關新聞

「韓流」議員參選人鄭東元被控賄選 嘆被這面布條害慘

高雄市國民黨籍議員參選人鄭東元被控賄選，橋頭地檢署以10萬交保。鄭東元喊冤說，餐敘在登記參選之前舉辦，非他買單、六成是外...

彰化縣長王惠美頭像被盜設LINE假帳號 急報警澄清

繼台中市長盧秀燕及多位區長，以及南投縣長林明溱及遭人冒用照片，設立假的LINE帳號之後，彰化縣政府晚間也發布訊息，表示彰...

淨律寺主持廣元法師書法名家 創「顏真卿書法學會」

新北市樹林警方今天凌晨逮捕偷走淨律寺書畫3名竊賊，追回連同之前竊得共25幅字畫。淨律寺創辦人、主持廣元法師（俗名宋元如）...

高中老師淪幫助詐犯 檢方直接命他入獄指揮瑕疵被撤銷

徐姓高中老師交付銀行帳戶給詐團遭洗錢罪判刑6月確定，經通知未到被拘提後台中地檢命他入獄，徐再向台中地院聲明異議，表示檢察...

赴陸投資賠3億 台肥前董座遭訴

台肥公司十一年前投資大陸旭昌化學科技，不僅大賠三億元鍛羽而歸，還為注資旭昌違法向國內銀行擔保貸款，造成公司一千萬美元（約...

雲林查獲買票案 雲林麥寮鄉代參選人10萬交保

雲林縣麥寮鄉許姓鄉民代表參選人涉嫌透過樁腳以每票1千元向選民賄選，雲林地檢署查賄案小組前晚傳喚許姓參選人及樁腳、選民共3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。