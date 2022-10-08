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彰化縣長王惠美頭像被盜設LINE假帳號 急報警澄清
繼台中市長盧秀燕及多位區長，以及南投縣長林明溱及遭人冒用照片，設立假的LINE帳號之後，彰化縣政府晚間也發布訊息，表示彰化王惠美縣長頭像也遭到盜用，設立LINE假帳號，且已有里長收到假帳號。
王惠美也發臉書說明，今天下午跑行程時，陸續接到許多熱心里長主動通報，才知道惠美被盜用頭像照片，設立LINE的假帳號，
而且傍晚時主動加了許多里長和民眾，並透過對話聊天發送不實訊息，意圖誤導民眾，已請幕僚立即報警、請警方協助偵辦，呼籲大家千萬不要被騙了。
王惠美指出，縣長不會叫大家買點數、匯款或其他交易行為，縣府也已備份，並報警處理，請民眾千萬不要上當。
另彰化縣醫療院所疫苗預約系統也因伺服器資料庫作業異常，縣府說，正進行緊急維護重整中，暫停服務，請民眾見諒。系統重整期間，民眾也可利用電話向合約院所電話預約。
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