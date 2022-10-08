刷健保卡送藥品 醫師藥師合謀詐逾千萬緩起訴

嘉義縣林姓診所醫師、張姓藥局藥師被控合謀以刷健保卡送藥品方式，利用收集健保卡，4年多時間，詐領健保費逾1800萬元遭查獲，因認罪分期繳回犯罪所得，均以緩起訴處分。

嘉義地檢署緩起訴處分書指出，49歲林姓醫師在太保市開診所，64歲張姓藥師在朴子市開藥局，2人自民國107年1月起，謀議以虛偽診療方式進行申報健保費，由2人配偶許姓女子、鄭姓女子聯繫可信任的病患。

由俗稱小蜜蜂的病患李姓女子等人，釋出「免掛號、免部分負擔即可拿DM藥膏、感冒藥、眼藥水或酸痛貼布」等號召，負責收集鄰里家戶閒置健保卡，林姓醫師與李女等人約定以每人每刷1次卡可領取新台幣30元作為代價。

林姓醫師、張姓藥師將不實診察紀錄、處方箋、藥局調劑及藥品等紀錄上傳健保署後，將健保卡與實際換取藥品，交由李女等人領回送交民眾。

林姓醫師、張姓藥師以不正當方式取得民眾健保卡，且擅自盜刷無就診民眾健保卡，以製作不實就醫紀錄，並上傳登載於其業務上所做成的病歷文書上，連續向健保署申請健保門診醫療點數費用給付。

檢調接獲檢舉後，今年5月間執行搜索，並傳喚林姓醫師夫婦、張姓藥師夫婦等多人到案，估計自107年1月至今年4月30日，林姓醫師涉嫌詐領健保費1000多萬元，張姓藥師詐領的藥費及藥服費計有逾500多萬元。

檢方考量林姓醫師夫婦、張姓藥師夫婦，以及李女等均坦承犯行，且林姓醫師分期繳回犯罪所得1250萬元，張姓藥師也分期繳回犯罪所得599萬多元，另2人已分別捐100萬元、50萬元至健保署南區健保愛心專戶。

檢方認為林姓醫師夫婦、張姓藥師夫婦，以及李女等10人經此司法偵查程序應有所警惕，所涉及的詐欺罪嫌以緩起訴為適當。