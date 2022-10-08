淨律寺主持廣元法師書法名家 創「顏真卿書法學會」

新北市樹林警方今天凌晨逮捕偷走淨律寺書畫3名竊賊，追回連同之前竊得共25幅字畫。淨律寺創辦人、主持廣元法師（俗名宋元如）是國內有名書法家，曾應邀多國舉行聯展、舉辦個展，寺中文物館內典藏宋、元、明、清及近代等多位大師書畫作品，想不到竟成宵小覬覦目標，下手行竊。

據了解，淨律寺創辦人、主持廣元法師（俗名宋元如）別署竹雲齋，出生於1928年河南沈邱。其父瑞宇公，是中國近代知名書法家。1949年來台後披剃為僧，常住汐止彌陀內院修學佛法。他是現任世界華僧會副會長、世界宗教徒協會常務理、世界佛教僧伽會教制主任委員、中國書法學會常務監事召集人、中華民國社區書法推動委員會顧問教授、畫學會常務監事等職。

廣元法師代表著作《中國書法概述》、《竹雲齋文集》、《佛教比丘戒律略述》、書畫被收藏於世界多家博物館，輯入《台灣美術名鑒》、《中華民國現代名人錄》、《世界名人錄》、《日韓書畫家名鑒》、《美國達慕思大學著名畫家辭典》。

1961年，廣元法師在目前新北市樹林現址創建「淨律寺」他將多次在國家外展覽墨寶得款，全數用於擴建院寺，1969年收寺後山一甲多地，除增闢建佛教墓園外，還將原本寺院拆除重建，並在3樓設置文物館，除收藏經書與書畫，還典藏500多幅宋、元、明、清及近代于右任、陳立夫、張大千、溥儒、黃君璧等名家作品。

廣元法師書法師事趙恆惕、宗孝忱、馬壽華諸大師。1962年與于右任、王雲五等諸大師在北市中山堂舉行首次書法個展，深獲好評。陸續受邀日本、美國、香港、北京等地舉行個展，也應邀參加國內外美術聯展。