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高中老師淪幫助詐犯 檢方直接命他入獄指揮瑕疵被撤銷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

徐姓高中老師交付銀行帳戶給詐團遭洗錢罪判刑6月確定，經通知未到被拘提後台中地檢命他入獄，徐再向台中地院聲明異議，表示檢察官沒告知本件得聲請易服社會勞動；法院查，檢方訊時確未提及，也沒記載否准易服社勞理由就直接命徐入獄，指揮命令有明顯瑕疵，裁定撤銷，可抗告。

徐男主張，他因幫助犯洗錢罪被判刑6月，併科罰金5萬元，罰金得易服勞役，經中檢通知他應於8月26日到案執行，因沒收到通知未到案，9月7日就遭拘提並發監；徐表示，檢察官沒跟他提及得聲請易服社會勞動規定，更未曉諭他是否另聲請易服社會勞動就直接發監，未履行正當程序。

徐表示，自己擔任高中老師，一時不慎將金融帳戶交給詐團使用，犯後深感悔悟、坦承犯行，且家中唯一經濟支柱，需扶養7旬父母、11歲小孩，本身也無執行顯有困難、難收矯正之效，或難以維持法秩序，確有易服社會勞動必要，聲請撤銷原發監指揮、准他就餘刑易服社會勞動。

法院查，徐男9月7日被拘提至中檢執行科訊問時，檢方問他「今日開始執行有無意見？」「有無能力繳罰金」等，徐表示沒收到判決、身上沒錢，自己是被騙的，還要扶養父母、小孩。法院發現，檢方確實沒向徐提及本案得聲請易服社會勞動或曉諭他是否另聲請。

法院指出，檢察官也沒在執行指揮書上記載不准徐易服社會勞動理由，對徐男而言，無異是完全未附理由就駁回他易服社會勞動聲請，也沒給他對於否准表示意見機會，導致徐無從辯駁就直接發監，顯不符正當法律程序要求。

法院審酌，國家刑罰權行使，對於受刑人權益有重大影響，除顯無必要或有急迫情形外，在做處分前應給予受刑人陳述意見機會，讓程序保證更周全，且徐已入監近1個月，應具相當儆懲效果。

法院說，檢察官沒裁量是否讓徐易服社會勞動就直接發監，屬重大剝奪徐人身自由處分，因其指揮命令程序有明顯瑕疵，裁定撤銷原執行指揮處分；至於徐的餘刑是否得易服社會勞動，應另由檢察官給予他陳述意見機會後再做合宜指揮。  

台中地檢。記者曾健祐／攝影
台中地檢。記者曾健祐／攝影

檢察官 高中老師 受刑人

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