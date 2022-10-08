快訊

很多癌症都是在50歲被發現！30、40、50、60歲健檢最該注意的事

時機敏感！北韓醞釀第七次核試爆之際 試驗場附近發生地震

曾犯5度性侵少女 獨臂男入獄及治療17年後返家 社群瘋傳小心

台南紓活館暗藏春色 男子40分鐘完事尷尬遇警曝了光

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市中西區金華路三段某按摩紓活館疑藉經絡調理、腳底按摩，違法從事色情性交易，台南市警二分局據報昨天下午現場埋伏，發現1名男顧客先在店家外來回徘徊後進入消費，40分鐘後低頭匆忙走出店外遇警攔檢，尷尬坦認與女按摩師從事性交易，連同櫃台人員共3人被送辦。

警方調查，40歲曾姓女按摩師以每小時900元金額幫不特定客人從事經絡調理按摩，昨天下午3時許幫37歲陳姓男子按摩時，再以加節加價900元，幫他從事俗稱「0.3套」的色情性交易，也就是女服務生有穿衣服幫他打手槍。每次收取每節900元再以店家350元、女服務生550元來拆分營利。

警方臨檢當中，發現該店周邊並裝設多支監視鏡頭，藉以監控及規避警方査緝。員警當場查扣色情交易所得1800元及帳冊等證物，王姓櫃台負責人涉妨害風化罪嫌移送偵辦外，曾女與陳男則依社會秩序維護法裁罰。

市警二分局行政組日前探訪獲報，在金華路三段某按摩紓活館疑藉經絡調理、腳底按摩等名義違法從事色情性交易。經連日派員探訪，昨天在現場埋伏時，發現1名男顧客先在店家外來回徘徊後進入消費，在40分鐘後低頭匆忙走出店外之際，員警上前攔檢，得知他與館內曾女剛從事完「0.3套」的色情性交易，進而查獲紓活館暗藏春色。

警方發現1名男顧客先在店家外來回徘徊後進入消費，在40分鐘後低頭匆忙走出店外之際，員警上前攔檢，得知他與館內曾女剛從事完「0.3套」的性交易。圖／讀者提供
警方發現1名男顧客先在店家外來回徘徊後進入消費，在40分鐘後低頭匆忙走出店外之際，員警上前攔檢，得知他與館內曾女剛從事完「0.3套」的性交易。圖／讀者提供
警方臨檢當中，發現該店周邊並裝設多支監視鏡頭，藉以監控及規避警方査緝。圖／讀者提供
警方臨檢當中，發現該店周邊並裝設多支監視鏡頭，藉以監控及規避警方査緝。圖／讀者提供
台南市警二分局據報，中西區金華路三段某按摩紓活館疑藉經絡調理、腳底按摩，違法從事色情性交易，昨天臨檢時當場查獲。圖／讀者提供
台南市警二分局據報，中西區金華路三段某按摩紓活館疑藉經絡調理、腳底按摩，違法從事色情性交易，昨天臨檢時當場查獲。圖／讀者提供

按摩 性交易 台南

延伸閱讀

他好奇去養生館第一次買春 然後就被警察抓了！

職軍夫拒行房還偷吃按摩男師 灰心妻告上法院結果出爐

高雄神祕市長參選人鄭宇翔 網站高調推成立性專區

越南女逃離雇主改當「外送茶」 高雄警方動員查賣淫

相關新聞

台南紓活館暗藏春色 男子40分鐘完事尷尬遇警曝了光

台南市中西區金華路三段某按摩紓活館疑藉經絡調理、腳底按摩，違法從事色情性交易，台南市警二分局據報昨天下午現場埋伏，發現1...

赴陸投資賠3億 台肥前董座遭訴

台肥公司十一年前投資大陸旭昌化學科技，不僅大賠三億元鍛羽而歸，還為注資旭昌違法向國內銀行擔保貸款，造成公司一千萬美元（約...

雲林查獲買票案 雲林麥寮鄉代參選人10萬交保

雲林縣麥寮鄉許姓鄉民代表參選人涉嫌透過樁腳以每票1千元向選民賄選，雲林地檢署查賄案小組前晚傳喚許姓參選人及樁腳、選民共3...

赴柬旅遊裝病回台詐保 41人被訴

天道盟綽號「北哥」的吳姓男子，涉勾結不肖保險業務員，安排缺錢民眾赴柬埔寨旅遊，再持不實醫療或住院單據回台向保險公司詐保，...

陸茶轉運變台灣茶 查獲百公噸

高雄岡山某知名茶行涉嫌將大陸茶轉運越南，透過「洗產地」方式，再進口來台冒充台灣高山茶出售，藉此規避大陸茶不能直接輸入、規...

立崧過期品竄全台！檢扣400隻改標烏骨雞 負責人遭收押

台中立崧食品場被前員工爆料販賣過期商品，還曾出貨給量販業者和直播平台，吹哨者指控公司的烏骨雞、百頁豆腐都曾被更換日期，立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。