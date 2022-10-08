台南紓活館暗藏春色 男子40分鐘完事尷尬遇警曝了光

台南市中西區金華路三段某按摩紓活館疑藉經絡調理、腳底按摩，違法從事色情性交易，台南市警二分局據報昨天下午現場埋伏，發現1名男顧客先在店家外來回徘徊後進入消費，40分鐘後低頭匆忙走出店外遇警攔檢，尷尬坦認與女按摩師從事性交易，連同櫃台人員共3人被送辦。

警方調查，40歲曾姓女按摩師以每小時900元金額幫不特定客人從事經絡調理按摩，昨天下午3時許幫37歲陳姓男子按摩時，再以加節加價900元，幫他從事俗稱「0.3套」的色情性交易，也就是女服務生有穿衣服幫他打手槍。每次收取每節900元再以店家350元、女服務生550元來拆分營利。

警方臨檢當中，發現該店周邊並裝設多支監視鏡頭，藉以監控及規避警方査緝。員警當場查扣色情交易所得1800元及帳冊等證物，王姓櫃台負責人涉妨害風化罪嫌移送偵辦外，曾女與陳男則依社會秩序維護法裁罰。

市警二分局行政組日前探訪獲報，在金華路三段某按摩紓活館疑藉經絡調理、腳底按摩等名義違法從事色情性交易。經連日派員探訪，昨天在現場埋伏時，發現1名男顧客先在店家外來回徘徊後進入消費，在40分鐘後低頭匆忙走出店外之際，員警上前攔檢，得知他與館內曾女剛從事完「0.3套」的色情性交易，進而查獲紓活館暗藏春色。