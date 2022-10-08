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赴陸投資賠3億 台肥前董座遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

曾任台肥董事長的前立委鍾榮吉（中）因涉嫌投資陸廠造成公司重大損失遭北檢起訴。記者張宏業／攝影
曾任台肥董事長的前立委鍾榮吉（中）因涉嫌投資陸廠造成公司重大損失遭北檢起訴。記者張宏業／攝影
台肥公司十一年前投資大陸旭昌化學科技，不僅大賠三億元鍛羽而歸，還為注資旭昌違法向國內銀行擔保貸款，造成公司一千萬美元（約台幣三億九六四萬元）重大損害；台北地檢署昨依違反證交法等罪，起訴曾任立法院副院長的台肥前董事長鍾榮吉、前副總周偉馨及前投資處長劉奕鐘三人。

原為國營事業的台肥，一九九九年轉為民營化，行政院農委會是大股東，為泛公營事業。鍾榮吉二○○八年接任董座，任內推動台肥藉由境外子公司，與昆山炫興化學品國際貿易子公司晉群國際，以百分之五十一、百分之四十九持股比例，合資成立境外旭昌化學科技，再轉投資旭昌化學科技，準備設立電子廠，進軍當時正崛起的大陸晶圓供應鏈。

民進黨前立委蘇治芬爆料，台肥雖與晉群合資成立旭昌化學，台肥持股比例雖更高於晉群，卻無法主導旭昌董事會，公司更被設計成總經理制，而台肥僅有一名技術副總和財務經理進入經營團隊。二○一三年第四季，旭昌昆山廠完工開始投產，但營運未見起色，隔年便燒完資金。

檢調發現，台肥投資旭昌過程，違反公開發行公司內部章程的「資金貸與及背書保證作業程序」，僅因旭昌建廠急需採購設備資金，台肥在董事會不知情下，同意連帶保證該筆千萬美元借貸，最後旭昌連年虧損，二○一六年清算解散，台肥不僅投資本金泡湯，還得負擔千萬美元貸款。

檢方調查，當時台肥向上海商銀申貸的款項，確實都流向旭昌，未進私人口袋，但鍾榮吉等三人明知台肥只投資旭昌百分之五十一股份，卻在二○一一年的「旭昌開曼公司銀行融資背書保證案審議會」中，同意為貸款付全額連帶保證責任，造成台肥重大資產損失。

行政院 六四 民進黨 蘇治芬 農委會

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