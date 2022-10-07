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立崧過期品竄全台！檢扣400隻改標烏骨雞 負責人遭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中立崧食品場被前員工爆料販賣過期商品，還曾出貨給量販業者和直播平台，吹哨者指控公司的烏骨雞、百頁豆腐都曾被更換日期，立崧張姓老闆雖曾出面反駁遭抹黑，經台中地檢4日複訊命30萬元交保後，昨再發動第二波搜索，扣得400多隻改標烏骨雞，向法院聲押獲准。

台中地檢說，檢察官指揮保七、台中衛生局等，4日至7日接連發動搜索，先前認立崧張姓負責人、廖姓女會計，違反食品安全衛生管理法、詐欺及偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，5日分別諭知具保新臺幣30萬元、15萬元。

檢方表示，經繼續深入追查相關食品流向，發現相關食品已輾轉運往外縣市，因此再和食藥署、彰化及南投縣生局等，在南投草屯地區公司當場扣得100多隻被改標的烏骨雞食品。

中檢昨天再發動第二波搜索，兵分多路到高雄、台南、雲林及台中等上游生產廠商，釐清扣案生烏骨雞食品是否為改標的過期產品，同時追查下游販售廠商，再查扣相關產品400多隻，避免相關產品流入市面。

檢方指出，今天再傳喚張男到案說明，複訊後認為他涉犯偽造文書、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽標記、詐欺取財等罪嫌重大，且有串證、湮滅證據及逃亡之虞，有羈押理由及必要，經當庭逮捕，向法院聲請羈押獲准。

檢方扣得改標的烏骨雞。圖／檢方提供
檢方扣得改標的烏骨雞。圖／檢方提供

衛生局 偽造文書 南投

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