台南車行欠款163萬元 負責人金流交代不清被管收

台南永康某車行12年來滯欠牌照稅、營業稅及高速公路通行費等計達650件，自2018年起分別南區國稅局等單位移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠163萬多元。據調查，陳姓負責人近4年自銀行提領2700多萬元且銷售額高達4700多萬元，但對流向交代不清，昨晚經法院裁定管收。

台南分署統計，該車行滯欠108年度營業稅及其罰鍰、108、110年度營利事業所得稅及罰鍰、99、101至103、105、110至111年度使用牌照稅及罰鍰、110年度汽車燃料使用費、110年度公路法罰鍰、106至108年度交通罰鍰、105至109年度高速公路通行費、107年度空氣污染防制法罰鍰等650件。

自2018年起分別經南區國稅局新化稽徵所、台南市府財政稅務局新化分局、公路總局嘉義區監理所台南監理站、市府交通局、高速公路局南區養護工程分局、市府環保局等移送台南分署（下稱強制執行，尚欠163萬7902元。

行政執行官吳俊青調查發現，63歲陳姓負責人最近4年內自銀行提領高達2700多萬元現款，經訊問其流向時，陳表示，靠行車主把運費匯到公司，公司再領給靠行車主。該公司4年銷售額高達4700多萬元，陳僅稱是靠行車主賣車所得價款。但都無法提出證明佐證。