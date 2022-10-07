茶行走私107噸茶葉 檢調花一天一夜清點派17車才運完

高雄岡山某知名茶行為台灣百大茶業名店之一，近日遭查出涉嫌收購大陸茶轉越南加工「洗產地」，後流入台灣混充高價茶販售，牟取暴利；由於查扣數量之大，檢調歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。

據了解，涉案的知名茶行，由謝姓家族世代經營，發跡於南投，因緣際會下到高雄岡山開業，為台灣百大茶業名店之一，事業版圖更擴大到對岸；未料，卻在2016年起，透過收購大陸茶葉，再轉往越南加工「洗產地」，最終報關輸台，先到南投分裝後，搖身一變台灣茶，並由該茶行販售。

去年10月農糧署抽驗高雄岡山某知名茶行茶葉，鑑別為「境外茶」並列為「加強打擊境外茶混充台茶案件協調聯繫平臺」案件，後函轉橋頭地檢署偵辦，牟取暴利的犯行才因此曝光。

檢方指揮高雄市調處、南部機動站，協同農糧署、衛福部食藥署、高市、南投衛生局及關務署高雄關等單分別在9月29日及10月5日展開搜索，將大陸走私茶葉的製茶廠、倉庫及透天厝等共4處，歷經一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸。

如此大的數量，出動一輛35噸拖車、6輛26噸卡車及6輛17噸卡車，共17輛大車，才將這些走私的境外茶葉扣押運到大型贓物庫存放；業者初估，若107公噸的境外茶，以台灣高山茶每台斤1000元保守估算，若流入市面全數販售，不法獲利可高達上億元。