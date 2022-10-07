聽新聞
test
0:00 / 0:00

茶行走私107噸茶葉 檢調花一天一夜清點派17車才運完

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄岡山某知名茶行為台灣百大茶業名店之一，近日遭查出涉嫌收購大陸茶轉越南加工「洗產地」，後流入台灣混充高價茶販售，牟取暴利；由於查扣數量之大，檢調歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。

據了解，涉案的知名茶行，由謝姓家族世代經營，發跡於南投，因緣際會下到高雄岡山開業，為台灣百大茶業名店之一，事業版圖更擴大到對岸；未料，卻在2016年起，透過收購大陸茶葉，再轉往越南加工「洗產地」，最終報關輸台，先到南投分裝後，搖身一變台灣茶，並由該茶行販售。

去年10月農糧署抽驗高雄岡山某知名茶行茶葉，鑑別為「境外茶」並列為「加強打擊境外茶混充台茶案件協調聯繫平臺」案件，後函轉橋頭地檢署偵辦，牟取暴利的犯行才因此曝光。

檢方指揮高雄市調處、南部機動站，協同農糧署、衛福部食藥署、高市、南投衛生局及關務署高雄關等單分別在9月29日及10月5日展開搜索，將大陸走私茶葉的製茶廠、倉庫及透天厝等共4處，歷經一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸。

如此大的數量，出動一輛35噸拖車、6輛26噸卡車及6輛17噸卡車，共17輛大車，才將這些走私的境外茶葉扣押運到大型贓物庫存放；業者初估，若107公噸的境外茶，以台灣高山茶每台斤1000元保守估算，若流入市面全數販售，不法獲利可高達上億元。

此案檢方傳喚多名涉案人，其中茶行謝姓負責人及他的胞弟涉妨害農工商罪、詐欺罪、私運管制物品進口罪；檢方訊後向法院申請羈押謝姓負責人，法院訊問後諭知60萬元交；胞弟則諭知30萬元交保。

高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝

茶葉 岡山 南投

延伸閱讀

高雄茶行購大陸茶華麗轉身變台灣高山茶 檢調抄獲百噸

南投「二朵花」賽茶被查出是越南茶 茶農被起訴

好市多熱銷高山茶遭爆混境外茶 台灣茶葉比例僅10分之1

影／兩岸合作？ 台中男找陸友人偽禁口寵物用品實走私菸油遭逮

相關新聞

雲林查獲買票案 雲林麥寮鄉代參選人10萬交保

雲林縣麥寮鄉許姓鄉民代表參選人涉嫌透過樁腳以每票1千元向選民賄選，雲林地檢署查賄案小組前晚傳喚許姓參選人及樁腳、選民共3...

赴柬旅遊裝病回台詐保 41人被訴

天道盟綽號「北哥」的吳姓男子，涉勾結不肖保險業務員，安排缺錢民眾赴柬埔寨旅遊，再持不實醫療或住院單據回台向保險公司詐保，...

陸茶轉運變台灣茶 查獲百公噸

高雄岡山某知名茶行涉嫌將大陸茶轉運越南，透過「洗產地」方式，再進口來台冒充台灣高山茶出售，藉此規避大陸茶不能直接輸入、規...

立崧過期品竄全台！檢扣400隻改標烏骨雞 負責人遭收押

台中立崧食品場被前員工爆料販賣過期商品，還曾出貨給量販業者和直播平台，吹哨者指控公司的烏骨雞、百頁豆腐都曾被更換日期，立...

台南車行欠款163萬元 負責人金流交代不清被管收

台南永康某車行12年來滯欠牌照稅、營業稅及高速公路通行費等計達650件，自2018年起分別南區國稅局等單位移送行政執行署...

茶行走私107噸茶葉 檢調花一天一夜清點派17車才運完

高雄岡山某知名茶行為台灣百大茶業名店之一，近日遭查出涉嫌收購大陸茶轉越南加工「洗產地」，後流入台灣混充高價茶販售，牟取暴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。