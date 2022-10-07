聽新聞
test
0:00 / 0:00
茶行走私107噸茶葉 檢調花一天一夜清點派17車才運完
高雄岡山某知名茶行為台灣百大茶業名店之一，近日遭查出涉嫌收購大陸茶轉越南加工「洗產地」，後流入台灣混充高價茶販售，牟取暴利；由於查扣數量之大，檢調歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。
據了解，涉案的知名茶行，由謝姓家族世代經營，發跡於南投，因緣際會下到高雄岡山開業，為台灣百大茶業名店之一，事業版圖更擴大到對岸；未料，卻在2016年起，透過收購大陸茶葉，再轉往越南加工「洗產地」，最終報關輸台，先到南投分裝後，搖身一變台灣茶，並由該茶行販售。
去年10月農糧署抽驗高雄岡山某知名茶行茶葉，鑑別為「境外茶」並列為「加強打擊境外茶混充台茶案件協調聯繫平臺」案件，後函轉橋頭地檢署偵辦，牟取暴利的犯行才因此曝光。
檢方指揮高雄市調處、南部機動站，協同農糧署、衛福部食藥署、高市、南投衛生局及關務署高雄關等單分別在9月29日及10月5日展開搜索，將大陸走私茶葉的製茶廠、倉庫及透天厝等共4處，歷經一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸。
如此大的數量，出動一輛35噸拖車、6輛26噸卡車及6輛17噸卡車，共17輛大車，才將這些走私的境外茶葉扣押運到大型贓物庫存放；業者初估，若107公噸的境外茶，以台灣高山茶每台斤1000元保守估算，若流入市面全數販售，不法獲利可高達上億元。
此案檢方傳喚多名涉案人，其中茶行謝姓負責人及他的胞弟涉妨害農工商罪、詐欺罪、私運管制物品進口罪；檢方訊後向法院申請羈押謝姓負責人，法院訊問後諭知60萬元交；胞弟則諭知30萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言