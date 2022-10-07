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詐騙猖獗多名縣市首長頭貼遭盜用 饒慶鈴也遭殃
選舉將屆，近期發生多起縣市首長遭盜用照片成立Line群組後，向民眾借錢詐騙情形。台東縣長饒慶鈴也難逃受害，今天透過臉書呼籲縣民勿受騙。警方表示，民眾切勿輕信，要求證再求證。
饒慶鈴在哥人臉書貼文表示，今天下午接到太麻里友人通知，說「饒慶鈴縣長」line請他緊急匯款，這不是詐騙，什麼才是詐騙？詐騙猖獗，請認明慶鈴line官方帳號。
她說，自己雖然公務繁忙、但絕不可能要求別人代為匯款，請認明慶鈴line官方帳號有經過認證的藍色盾牌，鄉親若收到可疑的line訊息，請先撥打165反詐騙專線求證。
據了解，這幾天台東市不少里長也接到市長張國洲的line訊息，開口借款20萬到50萬不等，並希望對方能盡快匯款，甚至取信里長，佯稱相約辦公室碰面，所幸目前尚未有人上當受騙。
警方表示，目前警署刑事警察局已成立專案小組查察類似詐騙，提醒民眾，收到來路不明訊息借款、募款，謹記防詐秘訣「1聽、2掛、3查證」，並撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免受騙。
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