詐騙猖獗多名縣市首長頭貼遭盜用 饒慶鈴也遭殃

選舉將屆，近期發生多起縣市首長遭盜用照片成立Line群組後，向民眾借錢詐騙情形。台東縣長饒慶鈴也難逃受害，今天透過臉書呼籲縣民勿受騙。警方表示，民眾切勿輕信，要求證再求證。

饒慶鈴在哥人臉書貼文表示，今天下午接到太麻里友人通知，說「饒慶鈴縣長」line請他緊急匯款，這不是詐騙，什麼才是詐騙？詐騙猖獗，請認明慶鈴line官方帳號。

她說，自己雖然公務繁忙、但絕不可能要求別人代為匯款，請認明慶鈴line官方帳號有經過認證的藍色盾牌，鄉親若收到可疑的line訊息，請先撥打165反詐騙專線求證。

據了解，這幾天台東市不少里長也接到市長張國洲的line訊息，開口借款20萬到50萬不等，並希望對方能盡快匯款，甚至取信里長，佯稱相約辦公室碰面，所幸目前尚未有人上當受騙。