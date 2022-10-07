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全天開冷氣養甲蟲…警察被退宿 告警政署結果曝光

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全天開冷氣養甲蟲…警察被退宿 告警政署結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

吳姓警員在職務宿舍飼養30多隻甲蟲，全天候開冷氣、使用溫控冰箱等，還讓幼蟲在公共區域地上爬行，被警政署終止契約退宿，他提告要求警政署賠償50萬餘元，台北地方法院判吳敗訴，可上訴。

吳2016年初開始住在警政署職務宿舍，因飼養30多隻甲蟲衍生過度用電爭議、衛生疑慮，影響室友的居住品質；室友不堪其擾向警政署陳情，吳養甲蟲一事才曝光。

吳提告主張，室友因要求他分擔電費遭拒，即向警政署檢舉他飼養寵物、經營商業、過度用電等，他雖然飼養甲蟲，但甲蟲不是動物保護法所定義的寵物，他沒有違反宿舍鼓臉要點。

他認為警政署未依約勸導或通知改善，即在2020年12月17日通知終止契約，要求警政署賠償他搬出宿舍的費用、另行租屋的租金、交通費等共50萬餘元。

警政署指出，吳在宿舍飼養甲蟲，並在冰箱冷凍櫃放置蟲蛹盒，也被發現公共區域地板上有幼蟲爬行，並衍生用電爭議，確實違反宿舍公約規定，經勸導後仍無效，警政署是合法終止契約。

法院認為雙方契約沒有明確約定「寵物」僅限於動保法定義的動物，應以是否影響宿舍公共衛生事項為判斷，而吳養甲蟲已影響宿舍的生活品質，故不採信吳的主張。

再者，警政署為此召開會議，通知吳陳述意見，但吳沒有出席，且事後仍在宿舍陽台存放養蟲器皿，顯見警政署勸導後，吳仍未改善，警政署終止宿舍契約合法有據，判吳敗訴。

警察示意圖，圖非本案當事人。聯合報系資料照
警察示意圖，圖非本案當事人。聯合報系資料照

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