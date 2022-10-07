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遺產積怨…百斤男重壓嬸嬸 她嘴唇發黑5度喊救命

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子體重120公斤，因和嬸嬸素日有遺產等積怨，不滿對方甩水管噴水，竟將她重壓在地，還抵住脖子、肩膀，嬸嬸大喊5次救命、被壓到嘴唇發黑陳都無動於衷，犯後還主張正當防衛；法院不採信，認為陳以百斤體型重壓嬸嬸，犯後否認沒道歉，依妨害自由判他8月，可上訴。

檢警調查，陳男和嬸嬸有糾紛去年10月11日起口角，嬸嬸先拿水管朝陳甩、噴水，陳心有不甘進入她車庫將對方壓在地上，不顧嬸嬸掙扎一手抵住肩膀、一手抓住手臂，並以右腳抵住她臀部，過程又壓脖、背及腰部，造成嬸嬸在地上無法動彈持續至少3分42秒。

陳否認妨害自由，辯稱壓制過程問很多次「如果放開會不會攻擊」，對方竟回答會，所以自己才繼續壓制，且因嬸嬸先噴水，他才出於正當防衛；嬸嬸證稱，被壓不斷喊救命抵抗，陳是衝進來將她拖出去把頭壓在地上，至少被壓了6分鐘，兒子發現幫報警、在一旁錄影蒐證。

法院勘驗現場監視器，發現審審遭壓制後不停哀嚎喊叫命，整個人被陳壓在地上雙腳掙扎，法院認為，陳男身高170公分、體重120公斤的體型，全身壓制在僅160公分高、59公斤的嬸嬸身上，對方兒子還制止說「你沒看我媽嘴唇發黑了嗎」，陳仍無動於衷，嚴重剝奪嬸嬸自由。

法院認為，陳男雖主張正當防衛，但當嬸嬸甩水管、噴水，陳第一時間就將她壓制在地，該侵害狀態已經排除，他仍繼續壓制3分42秒以上，無正當防衛可言，且過程審審5次喊救命、嘴唇發黑，陳已造成一定危險卻不停止壓制，也逾越正當防衛必要性。

法院審酌，本案源於兩家庭因遺產、相處的積怨，但陳身為姪子，卻以全身120公斤體型重壓嬸嬸，犯後一再否認，毫無道歉或賠償，嬸嬸也直言「希望給陳最嚴厲制裁，讓她免於恐懼」，且陳造成她生命威脅，家人都不敢讓她獨自出門。

法院考量一切情狀後，依剝奪他人行動自由罪，判處陳男有期徒刑8月；該罪法定刑處5年以下徒刑、拘役或罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

遺產

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