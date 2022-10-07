聽新聞
test
0:00 / 0:00
扳倒中油最貪執行長 檢察長到大林廠開講
中油煉製事業部前執行長徐漢今年初涉貪被逮，辦公室被搜出2710萬元巨款，創下國內司法史上現金查扣最高紀錄。由於牽涉員工、廠商數十人，中油公司加強員工廉潔教育，煉製事業部大林煉油廠今日辦理廉政講座，由連江地檢署檢察長黃元冠主講，以實務經驗充實中油主管法令素養。
黃元冠曾任高雄地檢署襄閱主任檢察官，廉政署南部地區調查組組長，徐漢一案，即是黃任職南調組組長時，帶領駐署的橋檢檢察官嚴維德、廉政官主導偵辦，肅貪經驗豐富，今年5月調升連江地檢署檢察長。
徐漢一案為中油涉貪最高階主管，收賄新聞一出震驚社會各界，今中油煉製事業部大林煉油
廠廠長廖本源，為充實廠區員工廉政素養，邀請黃元冠為百名課長級以上主管，主講企業誠信。
黃元冠舉半導體公司日月光2013年廢水排放事件後的重生作為引言，強調危機就是轉機，企業誠信才是企業永續發展的基石。
他並以偵辦過的各類貪瀆案例分享，以實務經驗提醒「什麼事該做、什麼事不該做」、「什麼地方可以去、什麼地方不可以去」，大家心理要有一把尺，每天才能安心上班、安心下班、安心退休。
廖本源指出，透過此次廉政講習，要求各級主管以身作則，為基層員工表率，建立廉安思維，充實廉政法令素養。
徐漢今年1月遭查獲後，檢方清查至少在8件標案中收賄，光辦公室就被搜出2700萬元現金，經橋頭地檢署起訴後，目前全案正在橋頭地院審理中，但徐漢否認涉貪，在押時還企圖與其他被告串證，目前仍在押中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言