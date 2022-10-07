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台灣人民共產黨北市議員參選人涉賄選 北檢約談7人
台灣人民共產黨台北市大安、文山區市議員參選人鄭建炘，涉嫌於近日競選活動中，發放走路工進行賄選，台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分11路前往台北市、新北市、桃園市及該黨台南市中央黨部搜索，並約談鄭男、競選幹部及疑似收賄民眾共7人。
據了解，檢調懷疑鄭建炘等人，以走路工包裹賄選的對價，詳細情形尚待釐清。今天檢調共前往台南市台灣人民共產黨中央黨部、台北市、新北市、桃園市及新竹共11個相關處所進行搜索。
2018年10月，鄭建炘在臉書「台北市議員參選人-鄭建炘-大安文山五星旗鐵衛隊」發文，反對台毒倭奴民進黨集團故意封玉山，於是帶著五星旗登上玉山唱義勇軍進行曲。
當時玉山國家公園管理處表示，歡迎各界一同欣賞玉山美景，但不歡迎從事政治性活動。
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