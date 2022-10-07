快訊

瑞士信貸驚傳財務危機 國泰人壽曝險350億元

宜蘭超大豪雨釀災！舊蘇花公路土石流 部分路段緊急封閉

台大校長遴選出爐 工學院陳文章當選新任校長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣人民共產黨北市議員參選人涉賄選 北檢約談7人

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台灣人民共產黨台北市大安、文山區市議員參選人鄭建炘，涉嫌於近日競選活動中，發放走路工進行賄選，台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分11路前往台北市、新北市、桃園市及該黨台南市中央黨部搜索，並約談鄭男、競選幹部及疑似收賄民眾共7人。

據了解，檢調懷疑鄭建炘等人，以走路工包裹賄選的對價，詳細情形尚待釐清。今天檢調共前往台南市台灣人民共產黨中央黨部、台北市、新北市、桃園市及新竹共11個相關處所進行搜索。

2018年10月，鄭建炘在臉書「台北市議員參選人-鄭建炘-大安文山五星旗鐵衛隊」發文，反對台毒倭奴民進黨集團故意封玉山，於是帶著五星旗登上玉山唱義勇軍進行曲。

當時玉山國家公園管理處表示，歡迎各界一同欣賞玉山美景，但不歡迎從事政治性活動。

台灣人民共產黨台北市大安、文山區市議員參選人鄭建炘涉嫌發放走路工賄選，遭檢調搜索約談。圖/翻攝鄭建炘IG
台灣人民共產黨台北市大安、文山區市議員參選人鄭建炘涉嫌發放走路工賄選，遭檢調搜索約談。圖/翻攝鄭建炘IG

2022大選 賄選 台北市選舉

延伸閱讀

謝龍介指控50元消費券賄選 黃偉哲競辦：台中新北也發

免費洗車換選票 花蓮鳳林鎮里長參選人涉違選罷法遭訴

移民署查緝非法外籍移工 北市工地等處逮24人

雲林查獲首樁現金賄選 麥寮鄉代參選人5千元買票

相關新聞

天道盟詐騙新招！赴柬旅遊裝病回台詐保 41人遭訴

天道盟綽號「北哥」的吳姓男子，涉嫌勾結不肖保險業務員，再安排缺錢民眾赴柬埔寨旅遊，持不實醫療或住院單據回台向保險公司詐保...

高雄首件違反選罷法！某選區議員參選人宴客10萬交保候傳

高雄某選區鄭姓市議員參選人，日前在某家名海鮮餐廳辦理問政說明會，無償以每桌4500元的代價，開20桌宴請190名選區內選...

扳倒中油最貪執行長 檢察長到大林廠開講

中油煉製事業部前執行長徐漢今年初涉貪被逮，辦公室被搜出2710萬元巨款，創下國內司法史上現金查扣最高紀錄。由於牽涉員工、...

台灣人民共產黨北市議員參選人涉賄選 北檢約談7人

台灣人民共產黨台北市大安、文山區市議員參選人鄭建炘，涉嫌於近日競選活動中，發放走路工進行賄選，台北地檢署今指揮調查局台北...

旅台馬來西亞歌手丘沁偉一再涉毒 法官判他有期徒刑3月

自稱「熊界天菜」的馬來西亞籍歌手丘沁偉投宿飯店積欠房租，警方前往處理，發現房內桌上擺著安非他命和吸食器，對丘採尿，證實為...

「國動」出事了！貼「蔡英文死了」假訊 挨罰3千

知名實況主「國動」張葦航，今年8月1日在Twitch （圖奇）上張貼「蔡英文死了」等語，雖然他稱只是因大家都在討論印度神...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。