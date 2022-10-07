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「國動」出事了！貼「蔡英文死了」假訊 挨罰3千
知名實況主「國動」張葦航，今年8月1日在Twitch （圖奇）上張貼「蔡英文死了」等語，雖然他稱只是因大家都在討論印度神童，「單純跟著預言一件事」，新北地方法院三重簡易庭仍認定他的貼文使民眾心生恐慌，危害公共安寧，依社會秩序維護法裁罰3千元。
綽號「國動」的張葦航與弟弟「亞洲統神」張嘉航都是知名實況主。他今年8月1日在Twitch （圖奇）上張貼「我講一件一定會發生的」、「蔡英文死了」等語，雖然他稱是因當時大家都在討論印度神童，「我只是單純跟著預言一件事，並沒有甚麼特別的意思」，仍被警方依違反社維法移送。
簡易庭認為，「國動」有散布「蔡英文死了」訊息的故意，且此內容可使看到的民眾心生恐慌，擔憂總統蔡英文是否突遭變故身亡，造成國家產生動盪、有害於公共安寧，審酌「國動」行為、動機、目的等，依社會秩序維護法處罰鍰3千元。
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