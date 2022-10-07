「國動」出事了！貼「蔡英文死了」假訊 挨罰3千

知名實況主「國動」張葦航，今年8月1日在Twitch （圖奇）上張貼「蔡英文死了」等語，雖然他稱只是因大家都在討論印度神童，「單純跟著預言一件事」，新北地方法院三重簡易庭仍認定他的貼文使民眾心生恐慌，危害公共安寧，依社會秩序維護法裁罰3千元。

綽號「國動」的張葦航與弟弟「亞洲統神」張嘉航都是知名實況主。他今年8月1日在Twitch （圖奇）上張貼「我講一件一定會發生的」、「蔡英文死了」等語，雖然他稱是因當時大家都在討論印度神童，「我只是單純跟著預言一件事，並沒有甚麼特別的意思」，仍被警方依違反社維法移送。