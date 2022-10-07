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免費洗車換選票 花蓮鳳林鎮里長參選人涉違選罷法遭訴

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌在臉書發文，以 「免費洗車」勞務方式爭取選民支持，花蓮檢方偵結，今天依違反公職人員選舉罷免法起訴，是年底選舉花蓮首椿涉賄起訴案件。

檢方指出，許姓男子參選人於8月14日在「鳳林幫」臉書社團，貼出「票投許XX，免費幫你車」的文字，及5張車輛清洗後的相片，並在網友留言詢問其他里可以嗎？免費洗車有無期限等問題時，留言回覆表示只限鳳仁里，對其他里里民詢問則回覆「不在服務範圍內」；事後許姓男子登記參選鳳仁里長。

除了免費洗車外，許也涉嫌致送物資，花蓮地檢署檢察官陳宗賢上月中旬指揮花蓮縣調查站、鳳林警分局、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊等，前往許姓參選人住處等5地搜索，通知許姓參選人及3名選民到案說明，許偵訊後以3萬元交保。

檢方偵查認為物資部分不成立，免費洗車部分，雖未查獲有選民已接受洗車服務，但許姓參選人以免費洗車的勞務不正利益為代價，公開對鳳仁里民行求賄選，藉此尋求投票支持，涉嫌犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權人行求不正利益賄選罪嫌，今天起訴。

花蓮地檢署近日在鳳林、秀林等鄉鎮，查獲涉嫌以勞務、現金行賄案件，花檢表示，任何型態賄選行為都會嚴查速辦，期望所有參選人應乾淨參選，以公平、公正之方式從事各項競選活動，共同端正選風。

花蓮地檢署偵辦鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌以免費洗車換取選民支持案件，今天偵結起訴。本報資料照
花蓮地檢署偵辦鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌以免費洗車換取選民支持案件，今天偵結起訴。本報資料照

賄選 花蓮縣選舉 2022大選

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