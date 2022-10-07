免費洗車換選票 花蓮鳳林鎮里長參選人涉違選罷法遭訴

花蓮縣鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌在臉書發文，以 「免費洗車」勞務方式爭取選民支持，花蓮檢方偵結，今天依違反公職人員選舉罷免法起訴，是年底選舉花蓮首椿涉賄起訴案件。

檢方指出，許姓男子參選人於8月14日在「鳳林幫」臉書社團，貼出「票投許XX，免費幫你車」的文字，及5張車輛清洗後的相片，並在網友留言詢問其他里可以嗎？免費洗車有無期限等問題時，留言回覆表示只限鳳仁里，對其他里里民詢問則回覆「不在服務範圍內」；事後許姓男子登記參選鳳仁里長。

除了免費洗車外，許也涉嫌致送物資，花蓮地檢署檢察官陳宗賢上月中旬指揮花蓮縣調查站、鳳林警分局、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊等，前往許姓參選人住處等5地搜索，通知許姓參選人及3名選民到案說明，許偵訊後以3萬元交保。

檢方偵查認為物資部分不成立，免費洗車部分，雖未查獲有選民已接受洗車服務，但許姓參選人以免費洗車的勞務不正利益為代價，公開對鳳仁里民行求賄選，藉此尋求投票支持，涉嫌犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權人行求不正利益賄選罪嫌，今天起訴。