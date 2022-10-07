快訊

粉紅色的小棺材：泰國托兒所慘案與無望的黑警改革

免驚動下屬！主管要求LINE改暱稱「讓大家辨認」 2步驟就能自己改好

沒確診過「天選之人」身體較差？ 羅一鈞提3機轉破除說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄首件違反選罷法！某選區議員參選人宴客10萬交保候傳

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄某選區鄭姓市議員參選人，日前在某家名海鮮餐廳辦理問政說明會，無償以每桌4500元的代價，開20桌宴請190名選區內選民，涉險違反公職人員選舉罷免法，檢調昨傳喚、拘提10多涉案人，訊後將鄭姓參選人以10萬元交保，另白姓及萬姓男子，分別以10萬元及5萬元交保。

橋頭地檢署檢察官陳麗琇昨天指揮高雄市調查處及警方，共同偵辦涉嫌違反公職人員選舉罷免法案的鄭姓市議員參選人，並陸續通知、拘提10多名涉案人到案。

經檢察官陳麗琇、張家芳、林世勛、嚴維德、黃聖淵、陳韻庭訊問，認鄭姓參選人、白男及萬男有違反公職人員選舉罷免法第99條第1項的罪嫌，認無羈押必要，訊後，分別以鄭男10萬元、白男10萬元及萬男5萬元交保。

橋頭地檢署外觀。記者陳弘逸／攝影
橋頭地檢署外觀。記者陳弘逸／攝影

2022大選 高雄市選舉

延伸閱讀

影／高雄動漫節開幕 高市議員黃捷化身女僕動感熱舞　

高雄茶行購大陸茶華麗轉身變台灣高山茶 檢調抄獲百噸

全民運／龍舟拔河廝殺激烈 北市新北高雄各收1金

西城男孩成軍24年 明年2月首度前進高雄開唱

相關新聞

雲林查獲首樁現金賄選 麥寮鄉代參選人5千元買票

雲林縣麥寮鄉許姓鄉民代表參選人，近日前以5千元透過樁腳向選民買票，雲林地檢署查賄案小組經蒐證後，昨晚傳喚涉嫌收賄的2名樁...

天道盟詐騙新招！赴柬旅遊裝病回台詐保 41人遭訴

天道盟綽號「北哥」的吳姓男子，涉嫌勾結不肖保險業務員，再安排缺錢民眾赴柬埔寨旅遊，持不實醫療或住院單據回台向保險公司詐保...

高雄首件違反選罷法！某選區議員參選人宴客10萬交保候傳

高雄某選區鄭姓市議員參選人，日前在某家名海鮮餐廳辦理問政說明會，無償以每桌4500元的代價，開20桌宴請190名選區內選...

「國動」出事了！貼「蔡英文死了」假訊 挨罰3千

知名實況主「國動」張葦航，今年8月1日在Twitch （圖奇）上張貼「蔡英文死了」等語，雖然他稱只是因大家都在討論印度神...

免費洗車換選票 花蓮鳳林鎮里長參選人涉違選罷法遭訴

花蓮縣鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌在臉書發文，以 「免費洗車」勞務方式爭取選民支持，花蓮檢方偵結，今天依違反公職人員選舉罷免...

被主管罵抄新聞 前記者怒告誹謗卻承認「我沒有問到」

一名曾任職於ET Today東森新聞雲的黃姓記者，不滿黃姓主管在群組指責「你的稿子有抄的」，提告加重誹謗，新北地檢署認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。