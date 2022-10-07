高雄首件違反選罷法！某選區議員參選人宴客10萬交保候傳

高雄某選區鄭姓市議員參選人，日前在某家名海鮮餐廳辦理問政說明會，無償以每桌4500元的代價，開20桌宴請190名選區內選民，涉險違反公職人員選舉罷免法，檢調昨傳喚、拘提10多涉案人，訊後將鄭姓參選人以10萬元交保，另白姓及萬姓男子，分別以10萬元及5萬元交保。

橋頭地檢署檢察官陳麗琇昨天指揮高雄市調查處及警方，共同偵辦涉嫌違反公職人員選舉罷免法案的鄭姓市議員參選人，並陸續通知、拘提10多名涉案人到案。